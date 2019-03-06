به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توزیع بسته دوم حمایتی گفت: طبق دوره گذشته همه افرادی که درآمد آنها کمتر از ۳ میلیون تومان باشد مشمول دریافت بسته دوم حمایتی هستند.

وی گفت: هنوز اعتبارات مربوط به بسته حمایتی دم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا بسته دوم تا پایان سال توزیع می‌شود یا خیر گفت: با توجه به اینکه هنوز اعتبارات آن تأمین نشده احتمال دارد به امسال نرسد و به سال آینده موکول شود.