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۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۴۰

وزیر رفاه در جمع خبرنگاران؛

توزیع بسته حمایتی دوم به امسال نمی‎‌رسد

توزیع بسته حمایتی دوم به امسال نمی‎‌رسد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبارات توزیع بسته حمایتی دوم هنوز از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست ستاد حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توزیع بسته دوم حمایتی گفت: طبق دوره گذشته همه افرادی که درآمد آنها کمتر از ۳ میلیون تومان باشد مشمول دریافت بسته دوم حمایتی هستند.

وی گفت: هنوز اعتبارات مربوط به بسته حمایتی دم از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا بسته دوم تا پایان سال توزیع می‌شود یا خیر گفت: با توجه به اینکه هنوز اعتبارات آن تأمین نشده احتمال دارد به امسال نرسد و به سال آینده موکول شود.

کد مطلب 4561443
محمد جندقی

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