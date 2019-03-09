۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۷

عضو جنبش فتح مورد سوء قصد قرار گرفت

افراد ناشناس به سوی خودروی حامل یکی از اعضای ارشد جنبش فتح در نوار غزه آتش گشودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاروان حامل «احمد حلس» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح جمعه شب در استان «الوسطی» واقع در نوار غزه هدف تیراندازی قرار گرفت.

در این حمله آسیبی به این مسئول فلسطینی وارد نشد. دفتر «حلس» در بیانیه‌ای خاطر نشان کرد که وی در حالی که عازم ورزشگاه «الدره» در منطقه «الزوایده» برای حضور در مراسمی بود، مورد سو قصد قرار گرفت.

در جریان این حادثه، یک خودروی در حال تعقیب این مسئول فلسطینی، به سمت خودروی وی تیراندازی کرد و قسمت جلوی ماشین حامل احمد حلس هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

