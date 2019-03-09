به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، گفته شده فیلم بعدی کریستوفر نولان که در سکوت کامل خبری در دست تهیه است، «تریلری رمانتیک» خواهد بود و کار فیلمبرداری آن از ماه ژوئن شروع می‌شود.

تنها خبری که به صورت رسمی از این فیلم منتشر شده خبری است که کمپانی برادران وارنر چندی پیش اعلام کرد و گفت فیلم بعدی کریستوفر نولان را ۱۷ جولای ۲۰۲۰ روی پرده می‌برد.

این فیلم هنوز عنوانی ندارد و هیچ جزئیاتی از آن اعلام نشده است.

با این حال اکنون منابع داخلی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود گفته‌اند فیلمبرداری این فیلم از ماه ژوئن (خرداد) شروع می‌شود و فیلم هنوز فیلمنامه کاملی ندارد اما موضوع آن ترکیبی از «شمال از شمال غربی» هیچکاک با «تلقین» یا «سرآغاز» نولان است.

در عین حال گفته شده این فیلم به صورت آیمکس ساخته می‌شود.

در حالی که «تلقین» فیلمی چند لایه از رویاهای در هم تنیده بود، و نولان همواره به این شکل قصه‌گویی علاقه داشته جای تعجب ندارد اگر بخواهد بار دیگر به این شکل روایت روی بیاورد، زیرا او همواره خواسته است مرزها را در فیلمسازی از میان بردارد.

اما در عین حال آنچه از آن به عنوان «تریلری رمانتیک» یاد شده ژانری نیست که نولان پیش‌تر به سراغ آن رفته باشد. در طول دوران حرفه‌ای کاری‌اش او به سراغ اقتباس از کتاب مصور تا درامی جنگی رفته است اما هرگز به سراغ فیلمی رمانتیک نرفته است.

جدیدترین فیلم نولان «دانکرک» بود که آن هم در تاریخ در سال ۲۰۱۷ راهی سینماها شده بود.

استودیو برادران وارنر از سال ۲۰۰۲ با فیلم «بی‌خوابی» توزیع بین‌المللی فیلم‌های این کارگردان را برعهده گرفت و تاکنون همه فیلم‌های بعدی وی را اکران کرده‌است؛ «پرستیژ»، «بین ستاره‌ای»، «بتمن شروع می‌کند»، «تلفین»، «شوالیه تاریکی»، «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» و «دانکرک» شامل این موارد بوده است.