به گزارش خبرگزای مهر به نقل از مترو، نام کریستوفر نولان کارگردان مطرح هالیوود در فهرست تجلیل شوندگان سال نو میلادی از سوی ملکه بریتانیا دیده می شود.

نولان که بیشتر برای ساخت فیلم های بسیار پرفروشی چون «دانکرک»، «تلقین» و «شوالیه تاریکی» شناخته می شود، مقام فرماندهِ امپراتوری بریتانیا (CBE) را به پاس خدماتش به سینما دریافت خواهد کرد.

نولان ۴۸ ساله پنج بار برای فیلم‌ های «ممنتو»، «تلقین» و «دانکرک» نامزد جایزه اسکار شده است.

لزلی لاوسون خواننده، بازیگر و مدل انگلیسی که با نام توییگی شناخته می شود به همراه مایکل پیلین بازیگر و کمدین انگلیسی که بیشتر برای عضویتش درگروه «مانتی پیتون» مشهور است و سوفی اوکوندو بازیگر بریتانیایی و نیز جیم کارتر بازیگر مجموعه «دانتون ابی» از دیگر تجلیل شوندگان سال ۲۰۱۹ میلادی در عرصه هنر هستند.