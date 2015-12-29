به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، بعد از استیون اسپیلبرگ و استنلی کوبریک، حالا کریستوفر نولان هم میخواهد یک فیلم حماسی جنگی به نام «دانکِرک» بسازد که داستانش درباره تخلیه شهر دانکرک واقع در فرانسه در جنگ جهانی دوم است. کمپانی برادران وارنر اعلام کرده که تام هاردی، کنت برانا و مارک رایلنس در حال مذاکره برای نقشآفرینی در این فیلم اکشن تریلر هستند.
این فیلم که گستره بزرگی دارد در ترکیبی از فرمتهای آیمکس ۶۵ میلیمتری و ۶۵ میلیمتری بزرگ فیلمبرداری خواهد شد تا نهایت کیفیت تصویر به دست بیاید. مراحل فیلمبرداری از ماه می آغاز خواهد شد و از بسیاری از لوکیشنهای واقعی رخدادهای حقیقی که پسزمینه داستان را شکل میدهند، استفاده میشود. هنوز معلوم نیست رهبری مجموعه بازیگران را چه کسی بر عهده خواهد داشت اما انتظار میرود هاردی، برانا و رایلنس از بازیگران مهم فیلم باشند و نقش افسران نظامی درجهبالا را ایفا کنند.
نولان فیلمنامه این اثر را نوشته و آن را با اما توماس همکار تهیهکننده قدیمیاش تهیه میکند. او همچنین از دانکرک بازدید کرده تا بتواند لوکیشنهای فیلمبرداری «عملیات داینامو» را تعیین کند، عملیاتی که توسط ارتش بریتانیا اجرایی شد و جان ۳۳۰ هزار سرباز متحدین را نجات داد که نیروهای آلمانی آنها را محاصره کرده بودند.
گرِگ سیلورمن رییس توسعه خلاقانه و تولید جهانی کمپانی برادران وارنر گفت: ما خوشحالیم که میتوانیم همکاریمان را با کریستوفر نولان ادامه دهیم، فیلمسازی منحصر به فرد که برخی از خوشنقد و موفقترین فیلمهای تاریخ را ساخته است. «دانکرک» داستان گیرا و قدرتمندی است و ما هیجانزدهایم که ببینیم کریس، اما و بازیگرانشان چطور آن را روی پرده بزرگ محقق میکنند.
کمپانی برادران وارنر فیلم «دانکرک» را روز بیست و یکم ماه جولای سال ۲۰۱۷ در سینماهای جهان اکران میکنند. این فیلم با فرمتهای آیمکس، ۷۰ میلیمتری و ۳۵ میلیمتری روی تمام پردههای دیگر به نمایش درمیآید.
نظر شما