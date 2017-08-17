به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کریستوفر نولان کارگردان «دانکرک» همزمان با نمایش این فیلم در چین، راهی این سرزمین می‌شود تا فیلمش را معرفی کند. این کارگردان که موجی قوی از هوادارانش را در چین دارد قصد دارد در پکن از این درام جنگ جهانی دوم که با حمایت منتقدان روبه روشده، حمایت کند.

ابتدا خبر این سفر در شبکه‌های اجتماعی چین مطرح شد و سپس کمپانی برادران وارنر نیز روز چهارشنبه خبر این سفر را تایید کرد.

قرار است نولان در یک کنفرانس خبری در پکن در تاریخ ۲۱ آگوست حضور یابد و روز بعد فیلم «دانکرک» اولین اکران خودش را آغاز کند.

این نخستین سفر فیلمساز بریتانیایی به پکن است گرچه پیشتر نیز تورهای حمایتی از فیلم‌های دیگر او در دیگر نقاط چین برگزار شده بود.

همه فیلم‌ها نولان در چین به نمایش درآمده و با اقبال خوبی در سینماهای چین روبه رو شده است. «بین ستاره‌ای» در سال ۲۰۱۴ با فروشی ۱۲۲ میلیون دلاری در چین روبه روشد و«شوالیه تاریکی می‌خیزد» فروشی ۵۳ میلیون دلاری را تجربه کرد. این در حالی بود که این فیلم همزمان با اکران «اسپایدر من شگفت انگیز» راهی پرده‌ها شده بود. «سرآغاز» یا «تلقین» نیز در سال ۲۰۱۰ فروشی ۶۸ میلیون دلاری را ثبت کرده‌ بود.

تا به امروز «دانکرک» فروشی۱۵۶.۳ میلیون دلاری را در آمریکای شمالی ثبت کرده و ۲۱۰.۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرده و در مجموع ۳۶۶.۸ میلیون دلار فروخته است. تنها بازارهای جهانی باقی مانده این فیلم شامل چین و ژاپن است که دومین و سومین بازار فروش جهانی فیلم را تشکیل می‌دهند.

«دانکرک» اکران رسمی خودش را در چین یکم سپتامبر آغاز می‌کند و ژاپن از ۹ سپتامبر این فیلم را بر پرده سینماها می‌برد.