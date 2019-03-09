افزایش یک میلیارد مترمکعبی تولید گاز در ۵ پالایشگاه پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمهدی شفیعی مطهر، رئیس بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام فرآیندهای مناسب بازرسی کاهش خیره‌کننده‌ای داشته است، گفت: امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی به‌طور یکپارچه مدیریت می‌شود و هدف اصلی در این امور، ارتقای بهره‌وری، حفظ و مدیریت دارایی‌های فیزیکی است.

وی افزود: از مهم‌ترین مسئولیت‌های بازرسی فنی، نگهداری دارایی به صورت علمی است که باید بازرسی بر مبنای ریسک انجام شود و هم‌اکنون مطالعات بر مبنای ریسک در همه تأسیسات فازهای پارس جنوبی انجام می‌شود تا بتوان ریسک‌های مرتبط با تولید و استهلاک تجهیزات را کاهش داد.

رئیس بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه اکنون تمرکز بر تجهیزات با ریسک بالایی همراه است، اظهار کرد: هدف از این کار، بهینه‌سازی زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها با توجه به حجم تولید گاز مجتمع و دیگر محصولات جانبی است. اجرای این طرح‌ها کمک فراوانی به بهره‌برداری و اداره تجهیزات پالایشگاه‌ها به صورت ایمن با توجه به ریسک بالای صنعت پالایش گاز می‌کند.

شفیعی مطهر تصریح کرد: با این برنامه‌ریزی، بازرسی تجهیزات، هدفمند می‌شود و بازه‌های تعمیرات اساسی هر فاز به سه سال یک‌بار می‌رسد، زیرا در روش‌های مختلف بازرسی از فناوری بالاتر استفاده شده و در نتیجه شاخص اثربخشی بازرسی فنی نیز ارتقا یافته است.

رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی یکی از مهم‌ترین نتایج فعالیت‌های بازرسی فنی را کاهش چشمگیر زمان تعمیرات اساسی در پنج سال گذشته عنوان کرد و افزود: از سال ۹۲ تا سال ۹۷ زمان تعمیرات اساسی در پنج پالایشگاه پارس جنوبی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و شاخص اثربخشی بازرسی فنی به ۹۹.۳ درصد ارتقا یافته است.

به گفته وی، این کاهش زمان توقف، سبب افزایش یک هزار و ۳۷۳ میلیون مترمکعبی تولید گاز از این پنج پالایشگاه شده است. در کنار تولید گاز این پالایشگاه‌ها، تولید دیگر محصولات از جمله میعانات گازی، پروپان، بوتان و گوگرد نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند.