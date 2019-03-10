به گزارش خبرنگار مهر، افسانه کمالی قصد دارد نمایشنامه «ماجرای عجیب سگی در شب» نوشته سایمون استیون را خرداد و تیر ۹۸ به صحنه ببرد. این اثر نمایشی که کمالی خود ترجمه آن را برعهده داشته براساس رمانی به همین نام نوشته مارک هادون به نگارش درآمده است.

این نمایشنامه تاکنون جوایز بسیاری را از آن خود کرده است که از جمله آنها می‌توان به برنده جایزه لارنس اولویر در سال ۲۰۱۳، برنده جایزه تونی در سال ۲۰۱۵، برنده جایزه دراما دِسک در سال ۲۰۱۵، برنده جایزه دراما لیگ در سال ۲۰۱۵ و برنده جایزه حلقه منتقدان بیرونی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد.

این نمایشنامه در طول ۵ سال گذشته در بریتانیا و نقاط دیگر دنیا به صحنه رفته و جرو پرفروش‌ترین آثار نمایشی بوده است.

نمایش «ماجرای عجیب سگی در شب» خرداد و تیر ۹۸ بعد از ماه مبارک رمضان در عمارت نوفل لوشاتو به صحنه می‌رود و با توجه به ظرفیت متن اجرایی مولتی مدیا خواهد داشت. مجری طرح این اثر نمایشی نیز مؤسسه افرا است و علی شمس به عنوان مشاور کارگردان در کنار این پروژه خواهد بود.

بازیگران و دیگر عوامل این نمایش به زودی معرفی می‌شوند.

افسانه کمالی بازیگر سینما و تلویزیون است و بازی در فیلم سینمایی «یک روز بخصوص» به کارگردانی همایون اسعدیان و سریال‌های «سایه بان» به کارگردانی برادران محمودی و «سر دلبران» محمدحسین لطیفی را در کارنامه دارد.