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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

چهارچرخه ای که طبیعت گردی را برای معلولان ساده می‌کند

چهارچرخه ای که طبیعت گردی را برای معلولان ساده می‌کند

افراد معلول برای گشت و گذار در طبیعت و سطوح ناهموار دشواری‌های زیادی دارند، اما اختراع تازه یک مهندس لهستانی می‌تواند بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این مهندس، یک چهارچرخه منعطف برقی با قابلیت حرکت در سطوح ناهموار به نام EV۴ Mountain Cart تولید کرده که به معلولان جسمی امکان می‌دهد بدون ایجاد سروصدای زیاد یا به زحمت انداختن سایر افراد در مسیرهای دشوار منتهی به جنگل و کوه و دریا حرکت کنند و از زیبایی‌های جهان لذت ببرند.

چارچوب و بدنه آلومینیومی مستحکم شده با استفاده از قطعات فولادی جوش داده شده از جمله دیگر مزایای این چهارچرخه است. محصول یادشده مجهز به دو موتور هزار واتی در پشت آن است که کنترل آن با یک دسته در جلو انجام می‌شود. حداکثر سرعت این چهارچرخه ۴۰ کیلومتر در ساعت بوده و شارژ باتری آن حرکتش را در مسیری ۵۰ تا حداکثر ۸۰ کیلومتری ممکن می‌سازد.

چهارچرخه یادشده دارای چرخ‌هایی ۲۰ اینچی است و از سیستم ترمز هیدرولیک هم بهره می‌گیرد. ابعاد این چهارچرخه ۱۶۰ در ۱۳۸ در ۹۰ سانتیمتر بوده و یک نمایشگر ال سی دی هم بررسی اطلاعات سفر، کنترل میزان شارژ باتری و غیره را ممکن می‌کند.

صندلی این چهارچرخه برای استفاده افراد مختلف قابل تنظیم بوده و حداکثر وزنی که توسط EV۴ Mountain Cart قابل تحمل است، ۱۳۰ کیلوگرم می‌باشد. قیمت این محصول ۵۲۸۵ دلار است.

کد مطلب 4562831

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