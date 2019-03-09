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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی خبر داد:

الحاق ۷۷ واگن به ناوگان ریلی برای سفرهای نوروزی

الحاق ۷۷ واگن به ناوگان ریلی برای سفرهای نوروزی

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی از افزوده شدن تعداد ۷۷ واگن به شبکه ریلی در آستانه سفرهای نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجا، محمد رجبی در خصوص اقدامات صورت گرفته این شرکت اظهار داشت: علی رغم مشکلاتی که در تأمین بودجه وجود داشت از حدود ۲۷ ماه گذشته توانستیم تعداد واگن‌های خریداری شده جدید خود را تا پایان سال به ۵۰ واگن رسانده و به شبکه ریلی کشور اضافه کنیم.

وی به بازسازی بیش از ۶۷ واگن فرسوده اشاره کرد و افزود: علاوه بر بازسازی این تعداد واگن، با تأمین بودجه نسبت به خرید ۲۷ واگن دست دوم که در شرایط عالی قرار دارند اقدام کرده ایم.

رجبی به اضافه شدن تعداد ۷۷ واگن به شبکه ریلی طی دوسال گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته زمینه بازسازی و ثبات درآمدی شرکت فراهم شده و قطعاً با تلاش بیشتر این شرایط به تثبیت بیشتری خواهد رسید.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی با اعلام خرسندی از راه اندازی خط ریلی قزوین رشت به پرداخت حقوق و ارائه بسته‌های حمایتی به کارمندان این شرکت اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود با برنامه ریزی‌های صورت گرفته معوقات سایر بخش‌ها نیز پرداخت شوند. ضمن آنکه در صورت امکان بسته‌های حمایتی جدید نیز توزیع خواهد شد تا با کاهش دغدغه‌های کارمندان تمام بخش‌ها، علاوه بر افزایش کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مسافران، اهداف رجا نیز در این راستا محقق شود.

کد مطلب 4562900

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