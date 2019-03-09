آخرین اجرای حامد همایون برگزار شد/ تحمل حاشیه ها با مهربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد همایون خواننده موسیقی پاپ کشورمان جمعه شب ۱۷ اسفند ماه در حالی میزبان طرفداران خود در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران بود که طی روزهای آینده برای برگزاری تور کنسرت‌های خود به کشور آمریکا سفر خواهد کرد.

در ابتدای این کنسرت که به همت مؤسسه فرهنگی هنری «ترانه شرقی» به مدیریت محسن رجب پور طی ۲ نوبت میزبان تماشاگران بود، بخشی از موزیک ویدئوهای منتخب حامد همایون و کلیپ‌هایی از ۲ خواننده جدید این کمپانی برای حاضران در سالن پخش شد و پس از آن نیز گروه نوازندگان روی صحنه آمده و در قالب یک مقدمه آثاری را به صورت ترکیبی روی صحنه اجرا کردند.

حامد همایون نیز بعد از ورود نوازنده‌ها روی صحنه آمد و قطعه «همیشه یادت هست» را به عنوان اولین قطعه اجرا کرد و پس از آن ضمن خوش آمدگویی به تماشاگران حاضر در سالن از آنها خواست تا در طول اجرای برنامه او و گروهش را یاری دهند.

این خواننده بعد از اجرای ۲ قطعه دیگر از آثار خود بود که خطاب به تماشاگران گفت: دلم می‌خواهم در اینجا به افتخار عزیزی دست بزنید که به گمان من بسیاری از موزیسین‌ها مدیون او هستند. او از جمله تهیه کنندگان و تولید کنندگانی است که هنرمندان و افراد زیادی را به موسیقی پاپ ایران معرفی کرده و به اعتقاد من در ردیف کسانی است که می‌تواند تا مدت‌ها موجب پیشرفت هنرمندان این عرصه شود. به اعتقاد من محسن رجب پور یکی از مدیران موفقی است که طی دوران حضورش در ارکستر ملی فضایی را ایجاد کرد که این مجموعه به درآمدزایی برسد و این نکته ارزشمندی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. پس از شما عزیزان می‌خواهم او را تشویق کنید.

وی در بخش دیگری از برنامه خود که به نوعی آخرین کنسرت پایتخت وی در سال ۹۷ بود، بیان کرد: امشب خیلی از طرفدارانی که در این سه سال با آنها خاطره سازی کردم در سالن میلاد حضور دارند و من از همه آنها تشکر می‌کنم که در این مدت همواره در کنار ما بوده و ما را از حمایت‌های ارزشمند خود بهره مند کردند. ما امروز در آستانه آغاز سال نو آمده ایم تا جشن صمیمانه ای را در کنار هم داشته باشیم. پس از شما می‌خواهم تا آنجا که انرژی دارید همراه ما در این کنسرت باشید.

همایون در قسمت دیگری از این کنسرت که به اجرای آثار منتخب این خواننده طی سال‌های اخیر اختصاص داشت، گفت: از روزی که قطعه‌های «بارون که زد»، «چتر خیس» و «شیدایی» متولد شد تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در کنار شما خاطرات شیرینی را رقم بزنیم البته که در این مدت هزاران حرف شنیدیم اما سکوت کردیم چون دوست داشتیم مهربانی را ترویج بدهیم. پس همه آثار اجرا شده در این کنسرت را با افتخار تقدیم به شما عزیزانی می‌کنیم که در این مدت همراه ما بودید.

این هنرمند که در طول اجرای خود سعی داشت فضای سالن را به سمت هیجان بیشتری هدایت کند در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان کرد: ما مدتی دیگر برای برگزاری تور کنسرت‌ها عازم کشور آمریکا هستیم و امیدوارم به سهم خود بتوانیم نماینده شایسته ای برای موسیقی پاپ کشورمان باشیم. به طور حتم در این سه ماهی که ایران نیستیم دلمان برای همه شما عزیزان تنگ می‌شود. افتخار ما این است که در این مدت کارهای ما به دلتان نشسته و مطمئن باشید حرف و حدیث‌ها را با عشق تحمل کرده و به کارمان ادامه می‌دهیم.

«نیمه من»، «پرسه»، «به چشمات قسم»، «عشق ناب»، «مردم شهر»، «هنوزم همونم»، «عاشق شدم رفت»، «چنین کنم چنان کنم»، «حاکم احساس»، «می روم»، «دیوونگی»، «الکل نگاه»، «چتر خیس»، «عاشقانه»، «بارون که زد»، «خلسه» و «البرز» از جمله آثاری بودند که در این کنسرت برای طرفداران اجرا شد. این در حالی است که مهیار رجب پور سرپرست ارکستر، مجید روغنی مدیر اجرایی، نیکیتا مرتضوی مدیر هماهنگی، سهراب ولد بیگی مدیر نور و ایمان ریاحی و علی امیدروشن صدابردار دیگر اعضای گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می‌دادند که حامد همایون در بخش‌های مختلف از آنها قدردانی کرد.

سعید علی رضایی نوازنده گیتار بیس، محمد افشانی نوازنده گیتار، امیرحسین توسلی نوازنده تار، پیمان لطیفی نوازنده درامز، محمدرضا زارعی نوازنده ویولن، امیررضا توسلی نوازنده دف، پوریا ربانیان نوازنده پرکاشن، آرین ملیکیان نوازنده پیانو و سامان امامی نوازنده گیتار و رهبر ارکستر گروه اجرایی کنسرت حامد همایون را تشکیل می‌دادند.