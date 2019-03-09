به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی توماس کوهن و تباین در روزهای ۱۴ و ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ در دبی- امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل توماس کوهن، توسعه علم، مفهوم یک پارادایم، درک، تغییر جهان و ناسازگار بودن، انحراف و ظهور اکتشافات علمی، ساختار انقلاب‌های علمی، عدم سازگاری روش شناختی، ادراک، ناسازگاری شهودی و تغییر جهانی، تز ناسازگاری معنایی قبل و بعد از کوهن، مطالعات تاریخی و تاریخنگاری، مطالعات متاتئوری، فلسفه تکاملی علم، تاریخ علم، تغییر علمی و کوهن و علوم اجتماعی است.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارائه مقالات خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۲/Dubai/ICTKI?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/Dubai/ICTKI مراجعه گردد.