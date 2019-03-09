سریال «مرّ قانون» به «زوج یا فرد» تغییر نام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مهران مهام تهیه کننده سریال تلویزیونیِ نوروز شبکه سه با عنوان «مرّ قانون» به کارگردانی محمدحسین لطیفی که به «زوج یا فرد» تغییر نام داده است، گفت: این روزها مشغول ضبط قسمت یازدهم سریال هستیم و تدوین همزمان صورت می‌گیرد.

مهام عنوان کرد: فیلمنامه همزمان توسط امیرعباس پیام و مهدی روشن روان در حال نگارش است و گروه در لوکیشن‌های اصلی سریال در شمال شرق تهران مشغول تصویربرداری هستند.

این روزها تصویربرداری در خانه آفاق با بازی مرجانه گلچین ادامه دارد و مهران غفوریان، یوسف تیموری، هدایت هاشمی، ناهید مسلمی و … جلوی دوربین علیرضا نجف زاده هستند.

هدایت هاشمی، مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیموری، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، مهشید ناصری، آتیه جاوید، دلسا ملکی، مهران رجبی، کریم قربانی و … دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

دیگر عوامل این سریال عبارتند از فرزام گل‌سفیدی مدیر تصویربرداری، ایمان تقی‌بخش تصویربردار دوربین ۲، امید الله‌وردی دستیار اول تصویربرداری، محمد زارعی، ابراهیم میرزایی و حسین فرجی دستیار تصویربردار، مجتبی خادم زاده مدیر برنامه‌ریزی، امید شیرانگیز و مهدی توکلی دستیار کارگردان، لیلا مربی منشی صحنه، فرشید احمدی مدیر صدابرداری، علی ذوالفقاری صدابردار، فرهاد عزیزی فر طراح صحنه و لباس، ماندانا مرادقلی دستیار اول طراح لباس، سمیه ابوطالبی دستیار لباس، سبا رجبی و مجتبی احمدیان دستیار صحنه، رسول تقیانی دستیار طراح، شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، مهیار اعرج، شیده کردستانی و نعیم خلج مجری گریم، مهدیه لطیفی عکاس، مجتبی احمدی مشاور رسانه‌ای، شاهپور دلدار مدیر تولید، یاسر خزرائی مدیر تدارکات، مهدی افروخته، محسن شهرآئینی و بهنام مافی دستیار تدارکات، حمید بخشی زاده مسئول هنروران، ایلیا عزیزی‌فرد تصویربردار پشت صحنه، جواد عباسی جرتوده و رضا اسدی کجارستانی پذیرایی و ناصر بیات و حسین بیات آشپز.