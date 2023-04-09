«مهیار عیّار» سریال جدید شبکه دو کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «مهیار عیّار» عنوان تازه‌ترین تولید گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است که مقطع زمانی دوره صفویه را روایت می‌کند و بخشی از تمدن این دوره را به تصویر می‌کشد.

مهیار قهرمان داستان راهزنی است که بر اساس یک اتفاق، مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند و هر بار درگیر داستانی می‌شود ... .

هنرمندانی که تاکنون حضورشان در این سریال ۳۰ قسمتی قطعی شده است، عبارتند از: کامران تفتی، بهنام تشکر، الیکا عبدالرزاقی، آشا محرابی، صفا آقاجانی، رامین ناصرنصیر، جواد انصافی، آتش تقی‌پور، مهدی حاجیان، بهروز بخت‌آور، جواد کشانی و سهیل نوشادیان.

عواملی که با این پروژه همکاری می‌کنند، عبارتند از: محمدرضا محمدی نیکو نویسنده، امرالله احمدجو مشاور فیلمنامه، حسین باقریان مدیر تولید، مسلم تهرانی مدیر تصویربرداری، مرتضی پورحیدری طراح صحنه، ژاله زکی‌زاده طراح لباس، امین پیرحیاتی مدیر برنامه‌ریزی، آرمین اسماعیلی طراح چهره‌پردازی، علیرضا نیازی مدیر صدابرداری، حمیده مقدسی دستیار کارگردان، ماه گل کرامتی منشی صحنه، نسیم افشاری عکاس و فیلمبردار پشت صحنه و فریبا قشلاقی امور مالی.