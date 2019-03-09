انهدام ۱۰ هزارمتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهکی در این خصوص گفت: ۱۰ هزارمتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل روستای سلخ جزیره قشم شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مسیر انتقال سوخت قاچاقچیان را در سواحل روستای سلخ این جزیره و زیر ماسه های دریا شناسایی و منهدم کنند.

فرمانده مرزبانی همزگان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان با لوله گزاری در چند محور به طول بیش از ۴ هزار متر مربع در نوار ساحلی روستای سلخ سوخت قاچاق را از طریق لوله های مخصوص ۴ اینچی به دریا منتقل و از طریق شناور سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور قاچاق می کردند.

سرهنگ دهکی بیان کرد: با تلاش مرزبانان شهرستان قشم چندین سرشاخه ی لوله های انتقال سوخت منهدم و خسارت سنگینی به قاچاقچیان سوخت وارد شد.

وی در پایان خارنشان کرد: در این عملیات لوله های ۴ اینچی مدفون شده به طول ۱۰ هزار متر نیز از زیر ماسه های ساحل بیرون و منهدم شد.