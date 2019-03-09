ارائه خدمات شهری و رفاهی به مسافران نوروزی در کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نعمت زاده ظهر شنبه در دومین جلسه هم اندیشی خدمات سفر و استقبال از بهار با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری این جلسه گفت: اولین موضوع این جلسه در خصوص خدمات سفر با هدف هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی جهت ارائه بهترین خدمات ترافیکی، امور شهری، رفاهی به مسافران نوروزی است.

شهردار کهریزک افزود: با توجه به همجواری شهر کهریزک با شاه راه‌های مواصلاتی تهران و استان‌های جنوبی کشور، در ایام نوروز میلیون‌ها تردد از حاشیه این شهر صورت می‌گیرد که بر اساس تجربیات سال‌های گذشته بخشی از مسافران جهت استراحت و برخورداری از امکانات رفاهی و فراغتی کهریزک به داخل شهر مراجعه می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه تمامی نیازهای مورد نظر مسافران در حوزه ترافیکی، امنیت فیزیکی معتبر و جاده‌های همجوار، مناسب سازی و تجهیز بوستان‌ها برای اسکان مسافران، نصب تابلوهای هدایت مسیر جهت تسهیل دسترسی مسافران به نقاط موردنظر شناسایی و در اولویت فعالیت واحدهای مربوطه شهرداری قرار گرفته است گفت: در نظر داریم که انشاالله امسال نیز مانند سالهای گذشته بتوانیم خدمات مناسبی را به مسافران نوروزی ارائه دهیم و سفری ایمن و توأم با آرامش را در مسیر گذر از شهر کهریزک رقم بزنیم.

نعمت زاده در ادامه به دومین موضوع مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی اقدامات ستاد استقبال از بهار واحدهای اجرایی مدیریت شهرداری با حضور رؤسای مربوطه برگزار و نقاط نظرات پیرامون اجرای طرح‌های مناسب خدماتی به مناسبت فرا رسیدن فصل مورد ارزیابی قرار گرفت.

شهردار کهریزک؛ زیباسازی معابر، رنگ آمیزی المان‌ها و مبلمان شهری، بازپیرایی بوستان‌ها، لکه گیری آسفالت معابر و مناسب سازی فیزیکی پیاده روها، تعمیر و بازسازی تجهیزات بوستان‌ها، شستشو و نظافت تمامی معابر شهر، کاشت گل‌های فصلی بهاره در بلوارها و بوستان‌های شهر و… بخشی از برنامه‌های ستاد استقبال از بهار شهرداری کهریزک برشمرد.

شهردار کهریزک در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی تدابیر و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات سفر به مسافران و خدمات لازم به شهروندان شهر کهریزک در آستانه فصل بهار پیش بینی شده است و از هم اکنون آمادگی میزبانی از مسافران نوروزی را در شهر کهریزک، سرای مهر و همدلی داریم.