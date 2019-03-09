«پسر خورشید» در برج میلاد روی صحنه رفت/ انجام حرکات سرخپوستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خوان لئوناردو سانتیلیا روخاس آهنگساز و نوازنده اهل اکوادور برای دومین بار به ایران سفر کرد و در تهران به اجرای کنسرت پرداخت. او طی ۲ شب یعنی شانزدهم و هفدهم اسفندماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران، کنسرت‌هایش را برگزار کرد.

«سلام تهران» نخستین جمله‌ای بود که روخاس در ابتدای این کنسرت بر زبان آورد و وقتی شروع به نواختن کرد، تصاویری برای همراهی هر قطعه از طریق مانیتورهای صحنه پخش می شد.

محیط زیست و ارتباط میان اجزای سازنده طبیعت نظیر خورشید، خاک و آب از جمله موضوع‌هایی هستند که لئو روخاس، آثارش را با الهام گرفتن از آنها می‌سازد. در قطعه‌هایی که ریتم تندتر می‌شد، گروه حرکت هم به صحنه می‌آمد تا موسیقیِ روخاس را همراهی کند.

لئو در بین هر قطعه با حاضران در سالن سخن می گفت. پیش از اجرای یکی از قطعه ها به زبان انگلیسی و با استفاده از زبان بدن از تماشاگران خواست تا گوشی‌های تلفن همراهشان را بیرون بیاورند و چراع قوه‌ها را روشن کنند. لئو در این قسمت یکی از مشهورترین قطعه هایش با نام «چوپان تنها» را نواخت.

«پسر خورشید» نوازنده پن‌فلوت است اما در اجرای شب گذشته‌اش از انواع سازهای بادی استفاده کرد که بیشتر این سازهای متعلق به بومیان اکوادور است.

وی همچنین قطعه‌ای را به مناسبت روز زن به زنان و مادران تقدیم کرد.

روخاس با اصالتی اکوادوری به نقاط مختلف دنیا می‌رود و با زبان موسیقی با مردمان جهان سخن می‌گوید.

لئو روخاس متولد ۱۹۸۴ در اکوادور است. این موزیسین در فصل پنجم مسابقه استعدادیابی Das supertalent پیروز شد و بعد از آن به شهرت زیادی دست پیدا کرد و با آثارش در نقاط مختلف دنیا روی صحنه رفت.

روخاس پیش از این در ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز به تهران آمده بود.

دومین اجرای لئو روخاس در تهران به همت موسسه رنگین کمان هنر جوان و تهیه کنندگی محمود شبیری و سپهر صاحبی در برح میلاد برگزار شد.

کنسرت لئو روخاس برای روز بیستم اسفند ۱۳۹۷ نیز تمدید شده است.