به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن اعلام این مطلب، گفت: حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ وارد بغداد خواهد شد و مذاکرات دو جانبه ای با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در خصوص روابط فیمابین و همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور خواهد داشت.

علاوه بر این، هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور نیز طی نشست‌هایی مشترک و همینطور جداگانه با همتایان خود، آخرین وضعیت توافقات و همکاری‌ها و همچنین فرصت‌های جدید برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و همسایه را بررسی می‌کنند.

نتایج این دیدارها توسط سران دو کشور و طی کنفرانسی خبری برای رسانه‌ها تشریح خواهد شد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، جلسه با رئیس و نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش تجاری با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و عراق و همچنین دیدار با سایر مسؤولان بلند پایه عراقی و نیز برخی نخبگان، گروه‌های سیاسی و اجتماعی این کشور را از دیگر برنامه‌های دکتر روحانی در سفر به عراق برشمرد.

اسماعیلی در پایان همچنین از دیدار رئیس جمهور با آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید و زیارت عتبات عالیات طی این سفر خبر داد.

روحانی چهارشنبه ۲۲ اسفندماه به میهن باز خواهد گشت.