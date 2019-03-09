آغاز معاینه زائران حج تمتع ۹۸ از ۲۰ اسفند ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حلی ساز، در تشریح آخرین اقدامات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در خصوص حج تمتع سال ۹۸، به روند انتخاب پزشکان اعزامی به عربستان اشاره کرد و گفت: برای انتخاب ۵۷۰ پزشک که شامل پزشکان عمومی، داخلی، اورژانس، قلب و عفونی می‌شوند، مصاحبه‌های اولیه انجام و ۱٫۵ برابر ظرفیت مورد نیاز، اسامی پزشکان به هلال احمر استان‌ها ارسال شده که اسامی نهایی ظرف امروز و فردا اعلام می‌شود.

به گفته حلی ساز، به ازای هر دو کاروان یک پزشک به حج تمتع اعزام می‌شود که ۷۰ درصد از این پزشکان، تجربه ارائه خدمات در حج عمره و عتبات داشته و ۳۰ درصد نیز از داوطلبان متقاضی خدمت انتخاب می‌شوند تا هر سال درصدی از نیروهای تازه نفس به مجموعه اضافه شوند و اعزام پزشکان فقط به تعدادی خاص محدود نباشد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با بیان اینکه معاینات مدیران کاروان‌ها انجام شده و معاینه روحانیون کاروان‌ها هم در حال انجام است، افزود: معاینه حدود ۹۰ هزار زائر اعزامی از ۲۰ اسفندماه جاری در سراسر کشور آغاز می‌شود.

حلی ساز همچنین به ارائه خدمات درمانی هلال احمر در ایام حج تمتع در دو بیمارستان ثابت ایران در مکه و مدینه با تجهیزات رادیولوژی، اورژانس، بستری و آی سی یو اشاره و اظهار کرد: علاوه بر این دو بیمارستان، براساس میزان تجمع زائران در هتل‌ها، چهار مجتمع درمانگاهی در مکه و چهار مجتمع درمانگاهی نیز در مدینه دایر و به زائران خدمات لازم درمانی ارائه خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه داروی مورد نیاز برای حج تمتع ۹۸، حدود ۶۰ تن برآورد شده است، اظهار کرد: ۸۰ درصد از این مقدار خریداری و در حال بسته بندی برای ارسال به مکه و مدینه است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر به خدمات این مرکز در ایام نوروز در عراق نیز اشاره و تاکید کرد: خدمات درمانی هلال احمر در ایام نوروز ویژه زائران عتبات عالیات مطابق روال گذشته از ۲۵ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات ادامه دارد.

حلی ساز افزود: ۸۵ نفر شامل پزشکان، پرستاران، تکنسین و کارشناسان دارویی، اورژانس، آزمایشگاه، بهداشت محیط و نیروهای خدمات و پذیرش برای ارائه خدمات در ایام نوروز به عراق اعزام می‌شوند.

وی تاکید کرد: برای ارائه خدمات درمانی شایسته به زائران ایرانی در دو شهر کربلا و نجف ۶ درمانگاه جدید دایر و در صورت فراهم شدن شرایط، یک درمانگاه نیز در شهر سامرا در این ایام دایر خواهد شد.