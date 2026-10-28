به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، امروز چهارشنبه در رأس هیئتی از وزیران به دمشق سفر می‌کند تا درباره پرونده‌های مهم، از جمله تقویت همکاری میان دو کشور برادر، گفت‌وگو کند.

هدف از این سفر، پیشبرد روابط دوجانبه و بررسی پرونده‌های مهم مشترک اعلام شده است که مدیریت منابع آب، همکاری در بخش نفت و توسعه مبادلات تجاری از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

دولت عراق طی ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای کاهش وابستگی خود به انتقال نفت و انرژی و کالاهای اساسی از طریق تنگه هرمز انجام داده، اما توفیقی در این زمینه کسب نکرده است.

در همین ارتباط، ابو محمد الجولانی [احمد الشرع] رئیس حاکمیت خودخوانده سوریه، سه‌شنبه در گفت‌وگویی مطبوعاتی بر ابعاد راهبردی این سفر تأکید کرد و گفت سوریه و عراق امروز با «فرصتی تاریخی» برای تقویت همکاری‌های مشترک و بازیابی استقلال تصمیم‌گیری در منطقه روبه‌رو هستند.

وی بر ضرورت بهره‌برداری از این فرصت برای پایه‌گذاری دو کشور قدرتمند تأکید کرد و گفت که این کشورها باید بتوانند از منافع خود محافظت کنند و توسعه را محقق سازند. وی همچنین بر یکپارچه شدن تصمیم‌گیری نظامی تحت اختیار دولت، مبارزه با فساد و گسترش زمینه‌های همکاری اقتصادی تأکید کرد.

رئیس حاکمیت تروریستی سوریه در ادامه به پرونده امنیتی پرداخت و تأکید کرد که مرزهای سوریه و عراق به لطف هماهنگی مشترک و مستمر میان دو طرف، کاملاً امن هستند.

وی افزود که تهدیدهای مرتبط با گروه داعش به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌ است و در حال حاضر هیچ گروهی وجود ندارد که خطری برای دو کشور محسوب شود.

جولانی درباره ماهیت روابط دمشق و بغداد نیز مدعی شد که سوریه از دریچه فرقه‌ای به عراق نگاه نمی‌کند، بلکه پیوندهای عمیق اجتماعی و تاریخی مشترکی با این کشور دارد.

جولانی گفت: سوریه جبهه دریایی و دریچه راهبردی عراق به سوی غرب است و ما خود را دروازه اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه می‌دانیم.