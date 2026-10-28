پیگیری قضایی حادثه ریزش ساختمان در میناب؛ ۲ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گودبرداری غیرمجاز در شهر میناب که به تخریب یک مغازه، جان‌باختن یک نفر و مصدومیت چهار نفر منجر شد، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرد و مالک و صادرکننده مجوز بازداشت شدند.

ابراهیم طاهری دادستان میناب، با اشاره به سابقه تخلفات ساختمانی در این محل حادثه ریزش فست فود اظهار کرد: شهرداری میناب در تاریخ‌های ۱۷ شهریور و ۲ آبان ۱۴۰۵ به مالک درباره خطرات گودبرداری غیرمجاز اخطار داده بود.

وی با بیان اینکه پرونده این حادثه در دستگاه قضایی در حال بررسی است، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستورهای لازم صادر و مالک و صادرکننده مجوز بازداشت شدند.