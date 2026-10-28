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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

پیگیری قضایی حادثه ریزش ساختمان در میناب؛ ۲ نفر بازداشت شدند

پیگیری قضایی حادثه ریزش ساختمان در میناب؛ ۲ نفر بازداشت شدند

میناب - دادستان میناب از دستگیری دو نفر در پرونده ریزش ساختمان در شهر میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گودبرداری غیرمجاز در شهر میناب که به تخریب یک مغازه، جان‌باختن یک نفر و مصدومیت چهار نفر منجر شد، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرد و مالک و صادرکننده مجوز بازداشت شدند.

ابراهیم طاهری دادستان میناب، با اشاره به سابقه تخلفات ساختمانی در این محل حادثه ریزش فست فود اظهار کرد: شهرداری میناب در تاریخ‌های ۱۷ شهریور و ۲ آبان ۱۴۰۵ به مالک درباره خطرات گودبرداری غیرمجاز اخطار داده بود.

وی با بیان اینکه پرونده این حادثه در دستگاه قضایی در حال بررسی است، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستورهای لازم صادر و مالک و صادرکننده مجوز بازداشت شدند.

کد مطلب 6992487

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