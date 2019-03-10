مغزیجات آجیلی به حفظ سلامت قلب افراد دیابتی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مغزیجات درختی نظیر گردو، بادام، فندق برزیلی، بادام هندی، پسته، پیکن (گردوی بومی آمریکا)، ماکادمیا (فندق استرالیایی)، فندق و دانه کاج در مقایسه با بادام زمینی، ارتباط بسیار قوی ای با کاهش ریسک مشکلات عروق کرونر، مرگ قلبی و مرگ و میر به هر علتی دارند.

نتایج نشان داد حتی مصرف کم این مغزیجات هم مؤثر است. درحالیکه مکانیسم دقیق بیولوژیکی مغزیجات آجیلی بر سلامت قلب نامشخص است، اما محققان عنوان می‌کنند که به نظر می‌رسد مغزیجات موجب بهبود کنترل قندخون، فشارخون، متابولیسم چربی‌ها، التهاب و عملکرد دیواره عروق خونی می‌شود.

«پراکاش دیدوانیا»، استاد دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می‌گوید: «بیماری قلبی-عروقی علت اصلی مرگ و علت اصلی حملات قلبی، سکته و ناتوانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع۲ است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تلاش برای فهم رابطه بین این مشکل برای پیشگیری از مشکلات قلبی-عروقی ناشی از دیابت نوع۲ و کمک به افراد برای انتخاب گزینه‌های آگاهانه‌تر مهم است.»

در این مطالعه، تیم تحقیق از داده‌های مربوط به ۱۶,۲۱۷ مرد و زن قبل و بعد از تشخیص بیماری دیابت شأن استفاده کردند.

محققان مشاهده کردند بیمارانی که بعد از تشخیص بیماری دیابت شأن، مصرف مغزیجات آجیلی را افزایش دادند، ۱۱ درصد با ریسک کمتر ابتلاء به بیماری قلبی-عروقی، ۱۵ درصد با ریسک کمتر بیماری قلبی عروق کرونر، ۲۵ درصد با ریسک کمتر مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی و ۲۷ درصد با ریسک کمتر مرگ زودهنگام به هر دلیلی مواجه بودند.

به گفته محققان، مصرف هر وعده اضافی از هر نوع مغزیجات آجیلی در هفته با کاهش ۳ درصدی ریسک بیماری قلبی و کاهش ۶ درصدی ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی مرتبط است.

محققان تاکید می‌کنند هیچ گاه برای بهبود رژیم غذایی و سبک زندگی بعد از تشخیص بیماری دیابت نوع۲ دیر نیست.