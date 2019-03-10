رومنیگه: «خامس» فصل بعد هم در بایرن است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره باشگاه آلمانی بایرن مونیخ، کارل هاینتس رومنیگه، معتقد است خامس رودریگس برای همیشه در این تیم خواهد ماند.

هافبک تهاجمی کلمبیایی به اواخر دوران قرضی دوساله‌اش در این تیم نزدیک شده است و رئال مادرید می‌خواهد هرچه زودتر تکلیف او را مشخص کند. رومنیگه اما در این باره می‌گوید: من کاملاً معتقدم که خامس رودریگس فصل بعد هم در بایرن مونیخ بازی خواهد کرد. مطمئنم نیکو کواچ، سرمربی تیممان، قدر ارزش‌های او را می‌داند.

وی ادامه داد: بین این دو هم هیچ مشکلی وجود ندارد. شخص من یکی از هواداران جدی خامس هستم. به نظرم او پای چپ فوق‌العاده‌ای دارد، یک سوپراستار است و باید انتخاب کنیم که او را می‌خواهیم یا نه، تا ۱۵ ژوئن هم زمان داریم.