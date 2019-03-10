شلیک ۳ فروند موشک ارتش یمن به مواضع مزدوران و متجاوزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز شنبه تجمعات مزدوران نظامی سعودی در عسیر را با دو موشک از نوع «زلزال ۱» هدف حمله قرار داد.

از سوی دیگر یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن شنبه شب با یک موشک بالستیک از نوع «بدر p-۱» تجمعات مزدوران متجاوز در صحرای میدی واقع در استان الحجه را هدف قرار داد.

یک منبع در یگان موشکی نیروهای یمنی اعلام کرد که این موشک بالستیک با دقت به هدف اصابت کرده و به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران و متجاوزان منجر گردید.