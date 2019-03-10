قیمت بلیت هواپیما در آذرماه، ملاک نرخ پروازهای نوروزی + جدول قیمت

مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سفرهای هوایی نوروز امسال تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمتی که امسال در همه کالاها در سطح کشور رخ داد، شرکت‌های هواپیمایی هم از این موضوع نه تنها مستثنا نبودند، بلکه به دلیل دو شوک بزرگ تحریم و افزایش نرخ ارز، هزینه‌های جاری آنها از دیگر شرکت‌ها فراتر بود.

وی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی یک صنعت کاملاً وابسته است، گفت: سال گذشته سهم ارز در قیمت تمام شده هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی، ۳۵ درصد بود اما امسال در پی افزایش قیمت دلار حتی با احتساب دلار ۱۰ هزار تومانی، این سهم به ۷۰ تا ۷۲ درصد افزایش یافت.

اسعدی سامانی یادآور شد: بنابراین اگر شرکت‌های هواپیمایی بخواهند در بازار بمانند، ناچار هستند قیمت بلیت‌های خود را افزایش دهند. با این حال شرکت‌های هواپیمایی برای آنکه هم قدرت خرید مردم را در نظر داشته باشند و هم از تبعات گرانی بلیت هواپیما بکاهند، قیمت‌های آذر ماه امسال را ملاک تعیین نرخ بلیت هواپیما در نوروز ۹۸ قرار داده‌اند. از آنجایی که در تعطیلات نوروز معمولاً هواپیماها یک سر خالی تردد می‌کنند و بلیت برگشت معمولاً با کف قیمت فروخته می‌شود، لذا شرکت‌های هواپیمایی یک دامنه قیمتی شامل کف و سقف قیمت برای سفرهای نوروزی تعیین کرده‌اند.

وی تأکید کرد: اگر فردی بخواهد بلیت بخرد، باید در این دامنه قیمتی باشد و اگر فردی بلیت‌ها را بالاتر از دامنه قیمتی مصوب از سوی شرکت‌های هواپیمایی بخرد، خریدار متضرر شده و این مازاد قیمت به جیب شرکت هواپیمایی نمی‌رود. هم کتباً و هم در جلسات به انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و سایت‌های فروش اینترنتی بلیت هواپیما اعلام کرده‌ایم به هیچ وجه قیمت‌های بالاتر را نمایش ندهند و به مشتریان عرضه نکنند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه اسامی سایت‌های مجاز و معتبر فروش بلیت هواپیما در سایت سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد، ادامه داد: ممکن است بلیتی که از سایت‌های غیر مجاز خریداری می‌شود، جعلی باشد و اصلاً پروازی برای آن سفر وجود نداشته باشد؛ لینک اعتبارسنجی بلیت‌ها نیز در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد تا هر فردی هر بلیتی خریدار می‌کند، ببیند واقعاً این بلیت متعلق به پرواز و ایرلاین مذکور درج شده در آن بلیت هست یا نه.

وی در خصوص اینکه چرا قیمت‌های آذرماه را ملاک تعیین نرخ بلیت هواپیما قرار داده‌اید، گفت: در آذرماه شرکت‌های هواپیمایی بر اساس نرخ ارز نیمایی، قیمت تمام شده و میزان دسترسی‌ای که به ارز داشتند، قیمتی را برای بلیت‌های خود تعیین کردند. این تعیین نرخ سبب شد تا دامنه قیمتی برای بلیت هواپیما ایجاد شود که از ۱۰۰ هزار تومان شروع شده و به ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. این دامنه قیمتی در دنیا هم وجود دارد و برای هر مسیر چند کلاس پروازی تعریف شده و بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌های موجود در این دامنه را عرضه می‌کنند.

اسعدی سامانی افزود: در تعطیلات نوروز همه صنوف افزایش قیمت می‌دهند؛ اما ما در انجمن با موافقت همه شرکت‌های هواپیمایی تصمیم گرفتیم تا افزایش قیمت جدیدی نداشته باشیم و با همان نرخی که ۴ ماه قبل تعیین کرده بودیم، بلیت‌ها را به فروش برسانیم. با هماهنگی سازمان هواپیمایی قرار شد این تصمیم عملی شود. اما با توجه به اینکه در شبکه فروش ممکن است افرادی سودجو یا غیر مجاز وجود داشته باشند، ممکن است برخی فروشندگان بلیت‌ها را با نرخ‌هایی بالاتر از دامنه قیمتی تعیین شده به فروش برسانند که از مردم می‌خواهیم بلیت هواپیما را بالاتر از این بازه قیمتی خریداری نکنند. اگر بالاتر عرضه شد، قطعاً تخلف است و مردم می‌توانند پیگیری کنند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی درباره ادامه فروش بلیت چارتری علی رغم ابلاغ وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت فروش بلیت‌های چارتری هواپیما، بیان داشت: برای مسیرهای قشم و کیش به دلیل گردشگری بودن مسیر، هم سازمان هواپیمایی و هم وزیر راه و شهرسازی با فروش چارتری بلیت موافقت کرده‌اند. برای مقاصد فرودگاه‌های مناطق نفت خیز جنوب شامل ۸ فرودگاه مانند لاوان، سیری، خارک، گچساران و … هم قانونا امکان فروش بلیت چارتری وجود دارد. چون در این مسیرها صرفاً کارشناسان نفتی تردد می‌کنند و وزارت نفت برای جابه جایی کارکنان خود به این مقاصد، معمولاً بلیت هواپیماها را از شرکت‌های هواپیمایی به صورت چارتری خریداری می‌کند.

جدول کامل نرخ بلیت پروازهای داخلی در آذرماه که ملاک نرخ گذاری فروش بلیت در ایام نوروز خواهد بود را اینجا می‌توانید ببینید.

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