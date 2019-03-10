برگزیدگان «جشنواره مناطق» جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه «جشنواره مناطق» بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران که از روز چهاردهم اسفند ماه با حمایت استانداری کرمان و میزبانی دانشگاه شهید باهنر استان کرمان آغاز شده بود، روز شنبه هجدهم اسفند ماه با معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد.

در این مراسم که با حضور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و پژوهشگر تئاتر کشورمان، محمد هادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان دانشگاه شهید باهنر کرمان و تعدادی از هنرمندان تئاتر کشور و استان کرمان در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر برگزار شد علاوه بر معرفی برگزیدگان این دوره از مقام هنری یدالله آقاعباسی پژوهشگر و مدرس تئاتر نیز قدردانی به عمل آمد.

بر اساس آرای هیأت داوران این دوره متشکل از فرهاد مهندس پور، آرش دادگر، عبدالرضا قراری، عباس جمالی و سام ایزدی هنرمندان برگزیده جشنواره مناطق بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به ترتیب زیر معرفی شدند.

بخش چهره پردازی

نامزدها: نادیا پشم‌چی برای نمایش «ازدواج مرده»/ قاسم تنگسیرنژاد برای نمایش «ویتسک»

تقدیر: نادیا پشم‌چی برای نمایش «ازدواج مرده»

بخش طراحی لباس

نامزدها: با سپاس از مونا بارانی برای طراحی لباس نمایش «ویتسک»/ امید ابراهیمی برای نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»/ هانیه بن راضی برای نمایش «فعل»

تقدیر: امید ابراهیمی برای نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»

بخش طراحی صحنه

نامزدها: شیما پورسهم‌الدین برای نمایش «عنکبوت»/ رها رضی‌زاده برای نمایش «مسئله تحمل‌ناپذیر وجود»/ رعنا شبانکاره برای نمایش «فعل»

تقدیر: رعنا شبانکاره برای نمایش «فعل»

بخش بهترین بازیگر مرد

نامزدها: با سپاس از پورنیک کاوش برای بازی در نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»/ امیرحمزه حیدری برای بازی در نمایش «مسئله تحمل‌ناپذیر وجود»/ جهانشیر دهقان‌فرد برای بازی در نمایش «ویتسک»/ مجید عراقی برای بازی در نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»/ خسرو لطفی‌نسب برای بازی در نمایش «بیوه زن»

تقدیر: مجید عراقی برای بازی در نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»

برگزیده: جهانشیر دهقان‌فرد برای بازی در نمایش «ویتسک»

بخش بهترین بازیگر زن

نامزدها: با سپاس از نیکتا علیمردانی برای بازی در نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»/ نادیا پشم‌چی برای بازی در نمایش «ازدواج مرده»/ شیما پورسهم‌الدین برای بازی در نمایش «عنکبوت»/ حانیه رضایی برای بازی در نمایش «فعل»/ نرجس ریاحی برای بازی در نمایش «ویتسک»/ سارا قنبری راد برای بازی در نمایش «نهضت قرص»/ زهرا عزیزیان برای بازی در نمایش «باید بمیرم تا آدم بشم»

تقدیر: شیما پور سهم‌الدین برای بازی در نمایش «عنکبوت» / برگزیده: حانیه رضایی برای بازی در نمایش «فعل»

بخش نمایشنامه برگزیده

نامزدها: با سپاس از پورنیک کاوش برای نمایشنامه «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»/ امیرحمزه حیدری برای نگارش نمایشنامه «مسئله تحمل‌ناپذیر وجود»/ محمدسعید فرازمند برای نگارش نمایشنامه «نهضت قرص»/ بهمن ولیان برای نگارش نمایشنامه «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»

برگزیده: امیرحمزه حیدری برای نمایش «مسئله تحمل‌ناپذیر وجود»

بخش کارگردان برگزیده

نامزدها: محمود آزاد منجیری برای کارگردانی نمایش «بیوه‌زن»/ رها رضی‌زاده برای کارگردانی نمایش «مسئله تحمل‌ناپذیر وجود»/ مهسا رهسپار برای کارگردانی نمایش «ویتسک»/ رعنا شبانکاره برای کارگردانی نمایش «فعل» / علی غریب برای کارگردانی نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور»

جایزه ویژه هیأت داوران: مهسا رهسپار برای طراحی حرکت نمایش «ویتسک» / قدیر بهترین کارگردان: مهسا رهسپار برای کارگردانی نمایش «ویتسک»/ کارگردان برگزیده: رعنا شبانکاره برای کارگردانی نمایش «فعل»

نمایش‌های برگزیده جشنواره مناطق

نمایش «مسئله تحمل ناپذیر وجود» به کارگردانی رها رضی‌زاده / نمایش «ویتسک» به کارگردانی مهسا رهسپار/ نمایش «فعل» به کارگردانی رعنا شبانکاره/ نمایش «چرندخوانی درباره چند بی‌شعور» به کارگردانی علی غریب

جشنواره مناطق بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از روز چهاردهم اسفند سال ۹۷ با حمایت استانداری کرمان و میزبانی دانشگاه باهنر استان کرمان آغاز شد. این در حالی است که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته ۱۲ اثر از دانشگاه‌های آزاد بوشهر، آزاد شیراز، علمی کاربردی خبر شیراز، دانشگاه شهرکرد، مؤسسه آموزش عالی علامه گرگانی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دانشگاه علوم پایه دامغان، دانشگاه زابل، مؤسسه آموزش عالی هنر شیراز و همچنین ۳ اثر از دانشگاه نبی اکرم تبریز در جشنواره مناطق بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی شرکت داشتند.

بخش نهایی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران نیز به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود.