به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، هفته گذشته وزارت انرژی آمریکابرنامه فروش ۶ میلیون بشکه ذخایر نفت استراتژیک خود را اعلام کرد، که انتظار می‌رود بین ماه آوریل تا می انجام شود، این درست همان زمانی است که معافیت از تحریم‌ها برای واردات نفت ایران توسط کشورهایی مثل چین و هند و ژاپن، به پایان می‌رسد.

انتظار می‌رود ورود این میزان نفت خام به بازارهای جهان تا ۱۳ مارچ به طول بیانجامد که این درست نزدیک به تاریخ ۴ مارچ است، که معافیت آمریکا به ۸ کشور واردکننده نفت از ایران، شامل چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، یونان، ایتالیا و ترکیه، به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد که این تصادفی نباشد.

این درحالی است که ترامپ بارها از اوپک به علت قیمت بالای نفت انتقاد کرده است و ایران هم در ماه ژانویه و فوریه، از صادرات ۱.۱ تا ۱.۳ میلیون بشکه در روز سود برده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد اقدام وزارت انرژی آمریکا برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها در موقع به پایان رسیدن معافیت‌ها است.

اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حتی با به پایان رسیدن معافیت‌ها، صادرات ایران تغییر چندانی نخواهد کرد.

این در عوض به این معناست که رهاسازی ۶ میلیون بشکه از ذخایر نفت خام آمریکا، تنها منجر به اشباع بازارها خواهد شد و متعاقباً با افت قیمت‌ها به صنعت نفت شیل آمریکا آمریکا که همین حالا وضعیت متزلزلی دارد، آسیب می‌زند.

در اواخر ۲۰۱۷، شرکت مشاور انرژی اورکور، محاسبه کرد که شرکت‌های انرژی آمریکا از سال ۲۰۰۷ تا کنون، ۲۸۰ میلیارد دلار بیش از آن‌چه در زمینه نفت شیل درآمد به دست آورده‌اند، هزینه کرده‌اند.

در ماه ژانویه، مدیرعامل شرکت هِس، غول صنعت نفت شیل، در کنفرانس اقتصاد جهانی در داووس گفت قیمت نفت خام آمریکا اگر از بشکه‌ای ۶۰ دلار پایین‌تر باشد، برای صنعت نفت شل مضر است و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. این درحالی است که قیمت نفت خام آمریکا در معاملات روز جمعه، در ۵۶ دلار بسته شد.

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