به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از رمان جدید داریوش مهرجویی با عنوان «برزخ ژوری» با حضور این کارگردان سینما و جمعی از مخاطبانش در کتابفروشی روشنان برگزار شد.

در این مراسم، پریا آقایی مدیر انتشارات به‌نگار و کتابفروشی روشنان که به‌تازگی تأسیس و افتتاح شده، به بیان سخنانی درباره این فروشگاه پرداخت.

بخش بعدی این مراسم، سخنرانی علی دهباشی سردبیر مجله بخارا بود که درباره مهرجویی و رمانش صحبت کرد. پس از دهباشی نیز شهرام اقبال‌زاده و مجتبی گلستانی درباره کتاب جدید مهرجویی سخنرانی کردند.

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب جدید مهرجویی با حضور وی، آخرین بخش این برنامه بود. مهرجویی پیش از این بخش، به بیان سخنانی کوتاه پرداخت.

در داستان این رمان، کارگردانی ایرانی در مقام رئیس هیئت ژوری جشنواره‌های بین‌المللی، ناگهان خود را با پرسش و چالش بنیادی هستی‌شناسی «بودن یا نبودن» مواجه می‌بیند. او که برای ساخت و پخش فیلم‌هایش همیشه با موانع و مشکلاتی روبرو بوده، تصمیم می‌گیرد با خانواده‌اش از محیط پراضطراب و زندگی روزمره‌اش دور شود و سفر هنری‌اش به جشنواره‌ای مهم را تبدیل به یک سفر تفریحی کند. در طول سفر فکر مرگ برای لحظه‌ای او را رها نمی‌کند و...

برنامه رونمایی از کتاب «برزخ ژوری» با همکاری انتشارات به‌نگار و مجله بخارا برگزار شد.