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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

پای کی روش هم در میان است؛

ابهامات مالی فدراسیون فوتبال و واصل نشدن چند گزارش مالی

ابهامات مالی فدراسیون فوتبال و واصل نشدن چند گزارش مالی

به گفته حسابرس فدراسیون فوتبال، مبالغی در این فدراسیون از جمله مبالغ مرتبط به کارلوس کی روش و دو شرکت واصل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قرار بود حسابرس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی گزارشی از عملکرد مالی فدراسیون ارائه بدهد، در دقایق ابتدایی صحبت‌های وی، ارتباط تصویری و شنیداری خبرنگاران با مجمع قطع شد.

بعد از برقراری ارتباط، حسابرس در حال ارائه گزارش بود. به گفته نورزاد، حسابرس فدراسیون فوتبال، رسیدگی به مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریال اسپانسری شرکت فناپ و ۱۷ میلیارد ریال مؤسسه لیگ برتر با شرکت برهان مبین و ۶۵ درصد سهم بلیت فروشی به دلیل عدم دسترسی به تعیین میزان درآمد، میسر نشده است.

حسابرس همچنین اعلام کرد که گزارش ۱۸۷ میلیارد ریال و ۱۲۲ میلیارد ریال مرتبط با کارلوس کی روش و شرکت فناپ و همچنین اسناد بانک ملی شعبه ملأ صدرا واصل نشده است و تعیین آثار تاییدیه ها مشخص نیست.

کد مطلب 4564095

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