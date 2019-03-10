به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعات با خبرنگاران با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا از سال ۸۲ در استان همدان شروع شده است، عنوان کرد: در حال حاضر تمام گلزارهای شهدا در استان همدان ساماندهی شده‌اند و گلزار ساماند هی نشده در استان همدان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ۶۹۳ گلزار شهدای شهری و روستایی در استان همدان ساماندهی شده است، اضافه کرد: از این تعداد ۴۴ گلزار شهدا شامل ۴ هزار و ۴۴۲ مزار شهری و ۶۴۹ گلزار شامل ۲ هزار و ۹۸۰ مزار روستایی است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه در مجموع ۷ هزار و ۴۲۲ مزار شهدا در شهرها و روستاهای استان همدان وجود دارد، اضافه کرد: تعدادی از روستاها و شهرهای استان همدان بیش از یک گلزار شهدا دارند که اگر آنها را نیز در این آمار لحاظ کنیم تعداد گلزار شهدای استان همدان به بیش از ۷۰۰ گلزار می‌رسد.

وی با بیان اینکه روستایی با گلزار شهدای ساماندهی نشده در استان همدان وجود ندارد، عنوان کرد: طی امسال و سال آینده اعتباری برای مرمت و نگهداری گلزار شهدا در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه به علت سردی آب و هوا و برودت گاهی گلزارهای شهدا و مزارهای شهیدان نیازمند مرمت هستند، عنوان کرد: البته دهیاری‌ها نباید منتظر تخصیص اعتبار باشند و باید برای مرمت اقدام کنند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه ۴۴۳ شهید مفقودالاثر و ۹ شهید مدافع حرم در استان همدان وجود دارند، عنوان کرد: اعتبارات استانی برای مرمت گلزارها لحاظ می‌شود.