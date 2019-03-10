بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان درباره تماس عمران خان با روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر نخست وزیری پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: پاکستان و ایران با گسترش همکاری‌های اطلاعاتی برای مبارزه با تروریسم موافقت کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عمران خان در چارچوب تماس‌های خود با کشورهای مهم منطقه و مقامات این کشورها در خصوص وضعیت منطقه، گفتگویی تلفنی با رئیس جمهوری ایران داشت.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، عمران خان در این گفتگو تأثر و همدردی قلبی خود را درباره حمله تروریستی اخیر ایران که در آن ۲۷ نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند اعلام کرد. مقامات دو کشور در این تماس با لزوم همکاری نزدیک میان سرویس‌های اطلاعاتی در مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در تماس تلفنی عمران خان نخست وزیر پاکستان با وی، خواهان عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست‌های ضد ایرانی شد و تاکید کرد: ما نباید بگذاریم دهه‌ها دوستی و برادری بین دو کشور، تحت تأثیر اقدام گروهک‌های تروریستی قرار گیرد که ما و شما می‌دانیم از کجا تأمین مالی و تسلیحاتی می‌شوند.

رئیس جمهوری ایران اعلام کرد: نباید اجازه دهیم طرف ثالث با این اقدامات خود، در روابط ایران و پاکستان تأثیر بگذارد.

روحانی با بیان اینکه ایران به خوبی می‌داند گروهک‌های تروریستی که از خاک پاکستان برای حملات تروریستی علیه ملت ایران استفاده می‌کنند در کدام نقاط مستقر هستند، گفت: ما منتظر عملیات قاطع شما علیه این تروریست‌ها هستیم.

رئیس جمهور حادثه تروریستی در جاده خاش – زاهدان و شهادت مرزبانان ایران اسلامی را بسیار تأثر برانگیز خواند و افزود: ما شاهد حوادث فراوانی از سوی تروریست‌هایی هستیم که متأسفانه در خاک پاکستان مستقر هستند و در همین راستا آمادگی کامل داریم که با ارتش و دولت پاکستان برای از بین بردن این تروریست‌ها که حضور آنها به نفع ما، شما و منطقه نیست، همکاری کنیم. ادامه فعالیت این تروریست‌ها از خاک پاکستان می‌تواند روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

روحانی با تاکید بر اینکه نیروهای ایرانی این آمادگی را دارند که با هماهنگی اسلام آباد، پاسخی قاطع به تروریست‌ها بدهند، اظهار داشت: ما خواهان تداوم روابط دوستانه خود با پاکستان هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان نخست وزیر پاکستان گفت که تهران آماده استقبال از نخست وزیر پاکستان است.

نخست وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه «امیدوارم به زودی از ایران دیدار کنم»، اطمینان داد که ارتش و دولت پاکستان تمام تلاش خود را برای از بین بردن تروریست‌ها به کار خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد این تروریست‌ها از خاک این کشور علیه همسایگان و به ویژه مردم ایران استفاده کنند.

عمران خان ضمن ابراز تسلیت به خاطر شهادت شماری از نظامیان ایرانی در حمله تروریست‌ها در جاده خاش – زاهدان و با بیان اینکه ما بسیار به تروریست‌ها و محل اختفای آنها نزدیک شده ایم، گفت که به زودی اخبار خوشحال کننده‌ای درباره این تروریست‌ها و اقدامات آنها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این به نفع پاکستان است که اجازه ندهد گروهک‌های تروریستی از خاک ما استفاده کنند و ارتش پاکستان آماده است با اطلاعاتی که ایران در اختیارش می‌گذارد، قاطعانه تر با تروریست‌ها مقابله کند.

نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که اسلام آباد خواهان گسترش و تعمیق روابط با تهران در همه حوزه‌ها است.