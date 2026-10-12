مانور انتخاباتی در بناب برای سنجش آمادگی عوامل اجرایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بناب، عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: برگزاری انتخابات منظم و قانونمند به برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اطمینان از عملکرد صحیح زیرساخت‌ها و تجهیزات انتخاباتی نیاز دارد.

وی هدف از اجرای این مانور را تمرین مراحل رأی‌گیری، بررسی عملکرد دستگاه‌های احراز هویت و ثبت رأی و شناسایی مشکلات احتمالی عنوان کرد و افزود: با اجرای این برنامه، فرصت لازم برای شناسایی و رفع نواقص و افزایش آمادگی فنی و اجرایی پیش از روز انتخابات فراهم می‌شود.

فرماندار بناب با تأکید بر ضرورت آمادگی عملیاتی عوامل اجرایی انتخابات گفت: برگزاری چنین مانورهایی به افزایش تسلط عوامل اجرایی بر فرایند رأی‌گیری، تقویت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و ارزیابی کارایی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده کمک می‌کند.

قلعه‌ای قانون‌مداری، بی‌طرفی و امانت‌داری را از اصول اساسی برگزاری انتخابات دانست و تأکید کرد: صیانت از آرای مردم باید در تمامی مراحل انتخابات مورد توجه قرار گیرد و فرایندهای اجرایی مطابق قوانین و دستورالعمل‌های وزارت کشور انجام شود.

وی همچنین از پیگیری مستمر الزامات اجرایی انتخابات در شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ستاد انتخابات بناب با ارزیابی امکانات، بررسی زیرساخت‌ها و هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح، اقدامات لازم را برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخاباتی منظم و قانونمند دنبال می‌کند.

در این مانور، مراحل آزمایشی رأی‌گیری و عملکرد تجهیزات احراز هویت و ثبت رأی مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه با حضور محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بناب، جعفر احدی، معاون فرماندار و جمعی از کارشناسان و گروه‌های فنی برگزار شد.

شهرستان بناب با جمعیتی بالغ بر ۱۵۵ هزار نفر در ۱۲۰ کیلومتری جنوب‌غربی آذربایجان شرقی قرار دارد.