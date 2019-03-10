به گزارش خبرنگار مهر، علی مجدآرا بعدازظهر یکشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های همگانی استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: انتخابات هیئت ورزش‌های همگانی استان گلستان در جوی خوب برگزار و آقای نوروزی پور با تمامی آرا به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

وی افزود: اجماع خوبی بین فدراسیون، اداره کل ورزش و جوانان و هیئت ورزش‌های همگانی گلستان وجود دارد تا برای مردم استان در راستای نیازهای حرکتی برنامه ریزی خوبی داشته باشیم.

مجدآرا تصریح کرد: فدراسیون ورزش‌های همگانی برای سال آینده طرح‌های خوبی از طرح‌های تحول این فدراسیون را انتخاب کرده که ۱۴ طرح به صورت پایلوت در استان گلستان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این ۱۴ طرح با برنامه ریزی و اختصاص بودجه از فدراسیون ورزش‌های همگانی، استانداری و اداره کل ورزش و جوانان گلستان در این استان اجرا می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه بیش از هفت هزار ساعت روی سند تحول این فدراسیون کار شده، گفت: دستورالعمل‌هایی در این خصوص وجود داشته که قابلیت اجرا در شهرستان‌ها را دارد و ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده کمک خوبی به این بخش خواهد کرد.

مجدآرا بیان کرد: فدراسیون ورزش‌های همگانی بیش از ۶۰ کمیته و انجمن دارد که متناظر آن در استان‌ها فعال هستند و برنامه ریزی خواهیم کرد تا در بخش کارآفرینی در باشگاه‌ها و آموزش موفق باشیم.

وی اضافه کرد: فدراسیون ورزش‌های همگانی در قسمت بانوان مقام نخست کشور را کسب کرده و برنامه ویژه‌ای برای سند تحول و ۱۴ طرح داریم تا مردم نیازهای حرکتی خود را با ورزش‌های همگانی برطرف کنند.