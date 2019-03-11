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۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

سلیمی در تذکر شفاهی:

فتنه پربسامدترین واژه در کلام رهبری است/آدرس غلط به مردم ندهید

فتنه پربسامدترین واژه در کلام رهبری است/آدرس غلط به مردم ندهید

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: فتنه پربسامدترین واژه در کلام مقام معظم رهبری است و حقیقتی است که همه با آن مخالفیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی مجلس طی تذکر شفاهی با اشاره به حواشی ایجاد شده در جلسه امروز مجلس، گفت: موضع ما باید نسبت به کسانی که شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را دادند و قرآن را آتش زدند، چگونه باشد؟

وی با بیان اینکه فتنه گران انتخابات را بهانه دانستند و اصل نظام را نشانه گرفتند، افزود: بهتر است به مردم آدرس غلط ندهید و به قواعد و اصول نظام جمهوری اسلامی پایبند باشید و اجازه یارگیری به نفوذی‌ها را ندهید.

نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: اولویت‌های ما این مباحث نیست و باید فکری به حال بیکاری و شکم های گرسنه مردم کنیم که برای تهیه گوشت صف‌های طولانی می‌بندند.

سلیمی با تأکید بر اینکه باید مشخص شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کسانی داده می‌شود و ۶۰ تن طلا به کجا می‌رود، اظهار داشت: نباید موضوع جیسون رضائیان و خانمی که تخلف ۶ میلیاردی کرده است، فراموش شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فتنه، پربسامدترین واژه در کلام رهبر معظم انقلاب است و این موضوع فتنه نمایی نبود و فتنه یک حقیقتی است که همه ما با آن مخالف هستیم.

کد مطلب 4565267
زهرا علیدادی

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