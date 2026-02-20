ممانعت نظامیان اسرائیلی از ورود فلسطینی ها به قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که نظامیان اسرائیلی از ورود ده‌ها نفر از ساکنان کرانه باختری به قدس اشغالی جلوگیری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیلی فعالیت تیم‌های خبری و امدادی را در ایست‌ و بازرسی گذرگاه قلندیا در شمال قدس محدود کرده و چهار امدادگر را نیز در این گذرگاه بازداشت کرده‌اند.

در همین حال، استانداری قدس اعلام کرد رژیم صهیونیستی به بهانه تکمیل ظرفیت مجاز، از ورود فلسطینیان از گذرگاه قلندیا به شهر قدس جلوگیری می‌کند.

استانداری قدس بیان کرد که هزاران فلسطینی در این ایست‌ و بازرسی سرگردان مانده‌اند و اجازه ورود به قدس به آنان داده نمی‌شود.