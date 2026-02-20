اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان به اقتصاد مناطق محروم استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده، صبح جمعه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان در شهرستان کهنوج با اشاره به بازدیدهای میدانی از شهرستانهای مختلف استان اظهار کرد: مهمترین وظیفه ما حضور در میان مردم و شنیدن مستقیم مطالبات آنان است و تلاش شده باب گفتوگو با مردم در روستاها و شهرستانها همواره باز باشد.
وی با بیان اینکه ایران در منطقه از بیشترین سرمایهگذاریها در حوزه توسعه روستایی برخوردار بوده است، افزود: شدت موازیکاریها موجب فرسایش منابع شده و در برخی نقاط بدون توجه به اقتصاد پایدار، زیرساخت ایجاد شده اما روستاها خالی از سکنه شدهاند.
حسینزاده، ادامه داد: بازگشت به ریل اصلی توسعه و پویا کردن اقتصاد مناطق روستایی و کمبرخوردار، به ویژه در جنوب کرمان، تنها از مسیر ایجاد اشتغال ممکن است.
معاون توسعه روستایی رئیسجمهوری درباره اعتبارات اشتغال گفت: برای استان کرمان در حوزه تبصره ۱۸، ۳۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و در صورت وجود فرصت اشتغال انبوه، آمادگی افزایش آن نیز وجود دارد. از مجموع ۳۲ طرح مطرحشده، برای ۳۰ طرح با اعتبار حدود ۳۵۰ میلیارد تومان در مسیر تأمین منابع همراه استان خواهیم بود.
وی همچنین بر احیای واحدهای راکد در شمال و جنوب استان تأکید کرد و افزود: این واحدها در کارگروه ویژه بررسی و در هر شهرستان یک یا دو واحد احیا خواهند شد.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: در حوزه اعتبارات عمرانی نیز تفاهمنامهای با سه دستگاه در زمینه راه روستایی، آب روستایی و بنیاد مسکن منعقد شده و مجموع اعتبارات پیشبینیشده برای استان ۱.۳ همت است که با مشارکت دستگاهها به حدود ۳.۹ همت خواهد رسید.
حسینزاده، بر اولویتبندی روستاهای پیرامونی در تخصیص برق و خدمات و نیز توسعه راههای روستایی تأکید کرد.
وی درباره توسعه گلخانهای گفت: تولیدات باید به سمت محصولات تجاری و با ارزش افزوده بالا هدایت شود و برای تکمیل زنجیره بازار، ایجاد خانه و نمایشگاه دائمی استان در تهران و چند کلانشهر دیگر در دستور کار است تا محصولات تولیدکنندگان به بازار ملی دسترسی پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با مردم افزود: هیچ استانی نباید احساس کند صدایش شنیده نمیشود یا در حاشیه برنامهریزی قرار دارد.
حسینزاده، با اشاره به شرایط منطقه اظهار کرد: خاورمیانه پر از التهاب است و افزایش تابآوری جامعه تنها از مسیر همدلی و همکاری محقق میشود.
معاون رئیسجمهوری با پیشنهاد تدوین طرح سهساله توسعه روستایی استان کرمان گفت: با برشهای یکساله میتوان مسائل روستایی و مناطق کمبرخوردار استان را با برنامه اقدام مشترک پیگیری کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده خانههای کپری در استان کرمان باید بسته شود و برنامه عملیاتی آن تدوین و اجرا خواهد شد.
