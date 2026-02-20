به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز جعفری صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان، ماه نزول قرآن است و تلاوت و تدبر در آیات الهی از برترین اعمال عبادی محسوب میشود، از اینرو محافل جزخوانی قرآن کریم بهصورت روزانه در اغلب مساجد شهری و روستایی شهرستان مراغه برگزار میشود.
وی افزود: این محافل با استقبال خوب اقشار مختلف مردم همراه شده و تلاش شده است زمینه حضور نوجوانان و جوانان نیز در برنامههای قرآنی بیش از گذشته فراهم شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مراغه با اشاره به ترویج فرهنگ همدلی در ماه رمضان گفت: یکی از سنتهای حسنه این ماه، افطاری دادن است و در همین راستا، طرح «ضیافت افطاری ساده» در تعدادی از مساجد مراغه اجرا میشود تا ضمن ترویج سادهزیستی، فضای صمیمی و معنوی میان نمازگزاران تقویت شود.
جعفری همچنین به اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» اشاره کرد و گفت: این طرح که طی سالهای اخیر در ماه مبارک رمضان اجرا میشود، با هدف پیوند دادن مفاهیم قرآنی با سبک زندگی مردم طراحی شده و تلاش دارد آیات قرآن را از مرحله قرائت و حفظ، به عرصه فرهنگ و زندگی روزمره وارد کند.
وی از شهروندان مراغهای دعوت کرد با مشارکت در این پویش قرآنی، از برکات و آموزههای آیات الهی در زندگی فردی و اجتماعی خود بهرهمند شوند.
