۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

نوای جزخوانی قرآن در مساجد مراغه طنین‌انداز شد

نوای جزخوانی قرآن در مساجد مراغه طنین‌انداز شد

مراغه-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مراغه از برگزاری محافل روزانه جزخوانی قرآن کریم در مساجد شهری و روستایی این شهرستان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز جعفری صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان، ماه نزول قرآن است و تلاوت و تدبر در آیات الهی از برترین اعمال عبادی محسوب می‌شود، از این‌رو محافل جزخوانی قرآن کریم به‌صورت روزانه در اغلب مساجد شهری و روستایی شهرستان مراغه برگزار می‌شود.

وی افزود: این محافل با استقبال خوب اقشار مختلف مردم همراه شده و تلاش شده است زمینه حضور نوجوانان و جوانان نیز در برنامه‌های قرآنی بیش از گذشته فراهم شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مراغه با اشاره به ترویج فرهنگ همدلی در ماه رمضان گفت: یکی از سنت‌های حسنه این ماه، افطاری دادن است و در همین راستا، طرح «ضیافت افطاری ساده» در تعدادی از مساجد مراغه اجرا می‌شود تا ضمن ترویج ساده‌زیستی، فضای صمیمی و معنوی میان نمازگزاران تقویت شود.

جعفری همچنین به اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و گفت: این طرح که طی سال‌های اخیر در ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود، با هدف پیوند دادن مفاهیم قرآنی با سبک زندگی مردم طراحی شده و تلاش دارد آیات قرآن را از مرحله قرائت و حفظ، به عرصه فرهنگ و زندگی روزمره وارد کند.

وی از شهروندان مراغه‌ای دعوت کرد با مشارکت در این پویش قرآنی، از برکات و آموزه‌های آیات الهی در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره‌مند شوند.

