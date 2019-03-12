  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۱۱

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند:

قیمت خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی افزایش یابد

قیمت خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی افزایش یابد

بیرجند- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم شد و گفت: قیمت در خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها پایین بوده که ممکن است به قاچاق منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیریه دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به محصولات استراتژیک خراسان جنوبی شامل زرشک، عناب، زعفران و گیاهان دارویی بیان کرد: آب یکی از مشکلات اصلی پیش روی تولید هرچه بیشتر این محصولات است.

وی بیان کرد: تقاضا داریم اجازه برداشت از آب‌های مرکزی مرزی انجام شود تا بتوانیم از این آب در زمین‌های پایین دست استفاده کنیم.

خیریه با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشاورزان خراسان جنوبی بیان کرد: علی رغم خشکسالی‌ها در دو سال مقام برتر بخش کشاورزی در کشور را داشته‌ایم.

خیریه بیان داشت: پروژه بررسی باروری ابرها از طریق آنتن‌های زمینی انجام شده و در انتظار بودجه است.

وی خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم شد و افزود: قیمت تضمینی گندم در خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها پایین بوده که ممکن است به قاچاق گندم منجر شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه دام و طیور از شرایط خاصی برخوردار است، گفت: قریب به ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۱۳ هزار تن گوشت قرمز و ۱۸ هزار تن تخم‌مرغ در این استان تولید می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: حدود ۷۵ درصد از تولیدات گوشت سفید و محصولات دامی در استان مازاد است.

وی از فعالیت ۱۴ کارخانه دان خبر داد: این کارخانه‌ها قریب به ۳۶ هزار تن محصول را تولید می‌کنند.

کد مطلب 4565763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها