قیمت خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیریه دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به محصولات استراتژیک خراسان جنوبی شامل زرشک، عناب، زعفران و گیاهان دارویی بیان کرد: آب یکی از مشکلات اصلی پیش روی تولید هرچه بیشتر این محصولات است.
وی بیان کرد: تقاضا داریم اجازه برداشت از آبهای مرکزی مرزی انجام شود تا بتوانیم از این آب در زمینهای پایین دست استفاده کنیم.
خیریه با اشاره به قابلیتها و توانمندیهای کشاورزان خراسان جنوبی بیان کرد: علی رغم خشکسالیها در دو سال مقام برتر بخش کشاورزی در کشور را داشتهایم.
خیریه بیان داشت: پروژه بررسی باروری ابرها از طریق آنتنهای زمینی انجام شده و در انتظار بودجه است.
وی خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم شد و افزود: قیمت تضمینی گندم در خراسان جنوبی نسبت به سایر استانها پایین بوده که ممکن است به قاچاق گندم منجر شود.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه دام و طیور از شرایط خاصی برخوردار است، گفت: قریب به ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۱۳ هزار تن گوشت قرمز و ۱۸ هزار تن تخممرغ در این استان تولید میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: حدود ۷۵ درصد از تولیدات گوشت سفید و محصولات دامی در استان مازاد است.
وی از فعالیت ۱۴ کارخانه دان خبر داد: این کارخانهها قریب به ۳۶ هزار تن محصول را تولید میکنند.
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