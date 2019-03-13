گزینه اول رئیس رئال مادرید «زیدان» نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید، می‌دانست سانتیاگو سولاری نمی‌تواند در سمت مربی‌گری این تیم بماند و دوست داشت ژوزه مورینیو بازگردد. همه می‌دانند او سرمربی اهل پرتغال را دوست دارد. همیشه از او حمایت کرده و معتقد است مورینیو تنها کسی بوده که می‌توانسته مقابل بارسای پپ مقاومت کند.

بعد از فصل نامطلوبی که رئال داشت، فلورنتینو از ترکیب تیمش ناراضی و عصبانی بود و می‌خواست فردی سرسخت به تیم بیاید و به تیم سر و سامان دهد. مورینیو را هم مناسب‌ترین گزینه برای این کار می‌دانست.

اما به نظر افراد دیگر در باشگاه با این عقیده او موافق نبودند. برخی از بازیکنان با آمدن مورینیو موافق بودند اما بسیاری از آن‌ها معتقد بودند که آمدن ژوزه فقط مشکلات را بیشتر می‌کند. به همین دلیل پرس با گزینه دومش توافق کرد که بازگرداندن زین‌الدین زیدان بود.

دو ستاره اصلی این تیم که سرخیو راموس و کریم بنزما بودند از افرادی بودند که شدیداً با بازگشت مورینیو مخالفت کردند و جالب اینجاست که هردوی این بازیکنان برای آمدن زیدان پافشاری هم می‌کردند.