به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیّت ملّی صبح امروز در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور گفت: خطه آذربایجان همواره پیشتاز دفاع از انقلاب و نظام بوده و در این مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم نموده است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند و والای خانواده‌های معظم شهیدان که با صبر و مجاهدت مستمر از آرمان الهی عزیزان خود پاسداری و صیانت نموده اند افزود: منشأ اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران فرهنگ مقاومت و شهادت است و از این رو مبانی و مظاهر این فرهنگ نورانی بیش از هر موضوع دیگری در معرض تهاجم و تخریب دشمنان قرار دارد.

شمخانی جنگ اقتصادی و روانی دشمن را که با شدت و گستردگی بی‌سابقه‌ای در جریان است ابزاری برای دلسرد کردن جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت عنوان کرد و افزود؛ پیروزی بدون مقاومت و تلاش حاصل نمی‌شود و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تفکر انقلابی سال ۹۸ را سال مأیوس سازی دشمن قرار می‌دهیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی سال آینده را سال پیروزی‌های جدید در داخل برای حل مشکلات مردم و در منطقه برای تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی مقتدرانه برای گام دوم انقلاب اسلامی دانست.

وی افزود؛ مقابله با بی ثبات سازان و مخالفان استقلال کشور موجب شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادها خواهد شد می شودو این دریای بی کران به طور قطع جوی باریک وابسته شدن به قدرت‌ها و چشم امید داشتن به دشمن را درمی نوردد.

وی با اشاره به افق بلند انقلاب اسلامی که اکتفاء به حداقل‌ها در آن جایی ندارد افزود: روابط امروز ایران با عراق ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی‌ها مثالی از جوی باریک و کم ثمر است

شمخانی با تبیین شرایط امروز منطقه و مواجه شدن رژیم صهیونیستی با ناکامی‌های مستمر اظهار داشت: رژیمی که به دنبال تسلط از نیل تا فرات بود امروز در مرزهای بی اعتبار خودش محصور شده و سردمداران آن از ترس موشک‌های مقاومت خواب آرام ندارند.

وی تاکید کرد؛ تجلیل از شهدای گرانقدری مانند عباس بابایی، آبشناسان، ردانی پور، کاوه و باکری نباید ظاهری و نمادین باشد، بلکه آن‌ها الگوی ما در تداوم بخشیدن به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی هستند که از اسلام و انقلاب و نظام دفاع کردند تا ایران آزاد و مستقل بماند و ایرانی با افتخار و سربلندی زندگی کند.

دریابان شمخانی در ادامه با اشاره به اقتدار برآمده از تفکر انقلابی که موجب ایجاد ظرفیت بازدارندگی قابل اتکا برای کشور شده است اظهار داشت: تفکر انقلابی، هرگز خود را محدود به امکانات موجود و یا تأمین نیاز از خارج نمی‌داند و همواره به دنبال ایجاد الگوهای موفق با اتکا به جوانان و تجربه بزرگان کشور است.

دبیر شورای عالی امنیّت ملّی گفت: تمامی تحرکات بیگانگان و برخی کشورهای شرور در منطقه غرب اسیا بویژه اقدامات غیر عادی برخی کشورهای منطقه که سابقه سیاه انها در حمایت از جریان‌های تروریستی اثبات شده است را تحت رصد دائمی داریم.

شمخانی هشدار داد؛ برخی کشورهای منطقه با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هسته‌ای را در دستور کار قرار داده اند که این اقدامات می‌تواند منطقه بلکه جهان را با خطر و بحرانی بدتر از خطر تروریست‌های تکفیری و داعش مواجه کند.

وی افزود؛ بدون شک شکل گیری تهدیدات جدیدی از این دست ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات؛ راهبرد خود را تنظیم و نیازهای کشور ونیروهای مسلح را در چارچوب آن پیش بینی و اجرا کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با اشاره به اقدامات مهمی که باید در گام دوم انقلاب به منصه ظهور برسد گفت: دهه پنجم انقلاب، دهه عبور از مشکلات تصنعی ایجاد شده و ایام پیروزی قاطع و بزرگ ملت رشید ایران و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.

نماینده مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد؛ سال ۹۸ سال استمرار تفکر انقلابی در داخل و بروز و جلوه آن در مواجهه پیروزمندانه با دشمنان خارجی خواهد بود.