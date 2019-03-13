برگزاری نخستین جشن شبکه نمایش خانگی اواخر خرداد ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشن آیفیک، بنا بر اعلام سید امیرپروین حسینی دبیر نخستین جشن شبکه نمایش خانگی، در جشن بزرگ آیفیک، کلیه آثار تولیدی در شبکه نمایش خانگی، شامل سریال‌ها، فیلم‌های داستانی، مستندها، انیمیشن‌ها مورد داوری قرار خواهد گرفت.

بر این اساس و در راستای دستیابی به وظایف تعریف شده انجمن صنفی شرکت‌ها و مؤسسات فیلمسازی ایران، قرار است در جشن آیفیک از صاحبان آثار برتر در این حوزه، توسط آکادمی متخصصین حرفه‌ای منتخب انجمن، قدردانی شود.

شورای سیاستگذاری جشن آیفیک متشکل از مهدی یزدانی، مهدی کوهیان، ایرج محمدی، علیرضا شجاع نوری، اسماعیل عفیفه، محمدجواد شکوری و سید امیر پروین حسینی، عهده‌دار برگزاری جشن در سال ۹۸ خواهد بود.

این جشن به تازگی در تقویم جشن‌ها و جشنواره‌های رسمی کشور به ثبت رسیده است.

زمان دقیق برگزاری، مقررات و شرایط حضور در بخش مسابقه جشن، متعاقباً اعلام خواهد شد.