سه نشریه جدید دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه نشریه حکمت سینوی، فقه و حقوق خانواده و علوم تربیتی از دیدگاه اسلام توسط دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران منتشر شد.

نشریه حکمت سینوی

شصتمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت سینوی به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی دکترسعیده سادات شهیدی منتشر شد.

این دو فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت سینوی» به عنوان یکی از پیشگامان مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۵، با شکل و محتوایی متفاوت با شکل فعلی، و متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن با هدف تکمیل رسالت علمی - پژوهشی خود در سال ۱۳۸۲ در قطع و قالبی جدید به حیات خود ادامه داد.

در حال حاضر این مجله با بیش از سه دهه فعالیت توانسته است با دریافت سالانه بیش از ۱۵۰ مقاله و انتشار منظم دو فصل یکبار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه‌های داده یی معتبر کشور نمایه شود.

عناوین مقالات چاپ شده در این شماره:

معانی دوگانه ضرورت نزد ابن‌سینا: پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو

حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگاه، مبادی و علل کم‌رنگی آن

فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی

نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابن‌سینا

معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

بررسی برهان علامه دوانی در اثبات واجب و مواجهه آن با برهان صدیقین سینوی

دسترسی به مقالات دوفصلنامه حکمت سینوی آزاد است.

آدرس ایمیل دسترسی به مقالات این شماره و سایر شماره‌های این نشریه:

http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir

و این دوفصلنامه در پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (isc)، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه مجلات تخصصی نورمگز و مگیران و … نمایه می‌گردد.

برای ارسال مقاله برای چاپ در این نشریه:

به ادرس http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir وارد شده و از قسمت ورود به سامانه در سامانه نشریه حکمت سینوی ثبت نام کرده و مقاله را ازطریق سامانه ارسال فرمائید.

این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه‌ای را از نویسندگان دریافت نمی‌نماید.

نشریه فقه و حقوق خانواده

شصت و نهمین شماره دوفصلنامه علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی دکترصدیقه مهدوی‌کنی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد منتشر شد.

عناوین مقالات چاپ شده در این شماره:

حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی

بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری

ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دعاوی زوجین در رجوع

بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دسترسی به مقالات دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده آزاد است.

آدرس ایمیل دسترسی به مقالات این شماره و سایر شماره‌های این نشریه:

http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/

این نشریه در پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نظام‏ نمایه ‏سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ایران ژورنال)، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نورمگز و مگیران و … نمایه می‌شود.

برای ارسال مقاله برای چاپ در این نشریه:

به ادرس http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/ وارد شده و از قسمت ورود به سامانه در سامانه نشریات فقه و حقوق خانواده ثبت نام کرده و مقاله را ازطریق سامانه ارسال کنید.

نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

یازدهمین شماره دوفصلنامه علمی‌ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی دکترنیکو دیالمه منتشر شد.

هدف اصلی این دوفصلنامه، انتشار پژوهش‌های مساله محور در گستره علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، روان شناسی تربیتی و مشاوره) با رویکرد اسلامی است تا از این طریق بستر تولید علم و نظریه پردازی مبتنی بر آموزه‌های اسلام فراهم آید.

عناوین مقالات چاپ شده در این شماره:

کاربست مؤلفه‌های مدیریت جهادی در سازمان‌های آموزشی

ارتباط رهبری فضیلت گرا با یادگیری سازمانی: تبیین نقش واسطه‌ای استقلال شغلی معلمان

حریت اخلاقی؛ هدف غایی تربیت اخلاقی از منظر اسلام

پدیدارشناسی شیوه‌های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی

ارتباط باورها و نگرش‌های دینی و سبک زندگی اسلامی با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی

شناسایی مؤلفه‌های تربیت اخلاقی دانش آموزان: برقراری تناظر میان نظریه‌های تربیت منش و رویکرد تربیت اسلامی

ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

دسترسی به مقالات دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام آزاد است.

آدرس ایمیل دسترسی به مقالات این شماره و سایر شماره‌های این نشریه:

http://edus-islam.isuw.ac.ir

به منظور انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در مباحث تعلیم و تربیت اسلامی و زمینه سازی تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان، دوفصلنامه از کلیه اساتید، دانشجویان و محققان این حوزه دعوت می‌نماید تا با ارائه مقالات خود برای غنای بیشتر این نشریه بیفزایند.

برای ارسال مقاله برای چاپ در این نشریه: به ادرس http://edus-islam.isuw.ac.ir وارد شده و از قسمت ورود به سامانه در سامانه نشریات علوم تربیتی از دیدگاه اسلام ثبت نام کرده و مقاله را ازطریق سامانه ارسال فرمائید.

این دوفصلنامه در پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (isc)، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه مجلات تخصصی نورمگز و مگیران و … نمایه می‌گردد.

این نشریه در ازای دریافت مقالات و چاپ آن، هیچ هزینه‌ای را از نویسندگان دریافت نمی‌نماید.