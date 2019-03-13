۲ محصول تحریمی پر کاربرد در صنعت نفت و آب بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «رسوب زا» نخستین محصول این استارت اپ است که به همت متخصصان بومی شد. این محصول در لیست تحریم‌ها قرار دارد.

«آسفالتین» نام رسوب است که در لوله‌های نفتی تشکیل می‌شود. وجود این رسوب در لوله‌ها باعث انسداد لوله می‌شود در نتیجه باعث بروز مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های استخراج و کاهش میزان برداشت از مخازن می‌شود پس با دستگاهی که امواج الکترومغناطیسی تولید می‌کند از ایجاد این رسوب جلوگیری می‌شود که تولید این دستگاه در انحصار شرکتی امریکایی بود. این استارت اپ این انحصار را شکست و با مهندسی معکوس نمونه آزمایشگاهی آن را ساخته است.

محصول بعدی که توسط این استارت اپ تولید شده است «لیزر سطح سنج» نام دارد که اندازه گیری سطح سیالات را انجام می‌دهد.

در مخازن نفتی برای اندازه گیری سطح از تجهیزات مکانیکی استفاده می‌شود که محققان در این استارت اپ این محصول تحریمی را با مهندسی معکوس در داخل کشور تولید کردند.

قطر مخازن نفتی زیاد است پس اندازه گیری سطح اهمیت بالایی دارد. زیرا هر ۱ میلی متر جابه جایی ضرر مالی دارد و آسیب نیروی انسانی را کمتر می‌کند و دقت اندازه گیری را بالا می‌برد. همچنین کاربرد صنعت لیزر را در صنایع نفتی توسعه می‌دهد.

هر دو محصول تولیدی توسط این استارت اپ علاوه بر صنعت نفت در حوزه آب نیز کاربرد دارد.