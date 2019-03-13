توسعه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا نیازمند نگاه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهین فرهادی زاد پیش از ظهر امروز در مجمع انتخابات هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان، اظهار داشت: باید فضایی ایجاد کنیم که بتوان بهترین خدمات را به ورزشکاران عضو این هیئت‌ها ارائه داد.

وی افزود: به دنبال این هستیم که امتیازاتی برای قهرمانان بین المللی عضو این فدراسیون که برای کشور افتخار آفرینی کرده اند را به دست آوریم و زمینه استخدام آنان را در دستگاه‌های اجرایی فراهم کنیم.

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا ادامه داد: متأسفانه از این فدراسیون در قانون آنگونه که باید حمایت نمی‌شود و همین امر باعث شده در مسابقات بین المللی ما نتوانیم به راحتی ویزا برای ورزشکاران اعزامی دریافت کنیم و همیشه با مشکل مواجه هستیم.

فرهادی زاد یادآور شد: این فدراسیون در طول سال به صورت ویژه از تمامی هیئت‌های ورزشی استان‌های کشور حمایت می‌کند و به جرأت می‌توان گفت که تنها فدراسیونی هستیم که بیش از یک سوم اعتبارات خود را در اختیار هیئت‌های استانی قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: در راستای همین حمایت‌ها نیز اگر اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مکانی مناسب را در اختیار این هیئت و ورزشکاران آن قرار دهد ما نیز متعهد می شویم نسبت به تجهیز آن اقدام کنیم.

گفتنی است در پایان با رأی اعضای مجمع، محسن شجاعی با کسب ۱۳ رأی به عنوان رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا کردستان انتخاب شد.