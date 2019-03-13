به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان ظهر چهارشنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر بروجرد، گفت: شورای مبارزه با مواد مخدر در آستانه نوروز موظف است در راستای اجرای فرهنگ پیشگیرانه با کمک آموزش و پرورش، اداره تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گام‌های بیشتری بردارد.

ضرورت جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر بروجرد

وی، افزود: این امر سال گذشته در سطح شهرستان به خوبی انجام شد و انتظار داریم امسال هم به نحو احسن تحقق پیدا کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، تصریح کرد: در برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که جمع‌آوری معتادان متجاهر با متکدیان تداخل پیدا کرده است که این موضوع باید با نظارت برطرف شود.

بیرانوند، ادامه داد: شهرداری و نیروی انتظامی موظف هستند همکاری لازم را برای جمع‌آوری معتادان متجاهر و هدایت آنها به مرکز استان برای اسکان را داشته باشند.

وی، تاکید کرد: ستاد اعلام کرده است که امسال باید ۴۵۰ معتاد متجاهر در مرکز استان اسکان دهیم که البته با توجه به ظرفیت بروجرد نباید این تعداد در مرکز استان مستقر شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه انتظار می‌رود نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر در اسرع وقت و هدایت آنها به مرکز ماده ۱۶ شهرداری اقدام شود، اظهار داشت: در سال آینده دیگر این مشکل را نخواهیم داشت چرا که ستاد مبارزه با مواد مخدر با سپاه استان تفاهم نامه‌ای منعقد کرده مبنی بر ایجاد اردوگاه معتادان متجاهر استان، که هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امید است در ابتدای سال آینده پذیرای این امر در سطح استان باشیم.

بیرانوند، گفت: تمامی دستگاه‌های مربوطه وظیفه دارند همکاری لازم را داشته باشند تا معتادان متجاهر در سطح شهرستان‌ها و استان جولان ندهند.

کمپ‌های ترک اعتیاد با کمبود روانشناس و پزشک مواجه هستند

وی، تاکید کرد: شهرداری و نیروی انتظامی موظفند از جولان معتادان متجاهر در سطح شهر جلوگیری کنند و نگذارند مسافران نوروزی با این دیده زشت اجتماعی مواجه شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تعطیل شدن مرکز آوای سلامت بروجرد در یک ماهه گذشته، ادامه داد: باید نظارت بیشتری بر مراکز «ام ام تی» در شهرستان شود و مسئولان باید بدانند دوره درمان بیماران این مراکز را نمی‌توان به بخش خصوصی محول کنیم.

بیرانوند، افزود: طی بازدید یک ماهه گذشته از مراکز «ام ام تی» بروجرد وضعیت نگران کننده‌ای مشاهده کردیم، چرا که بنا نیست این مراکز داروهای خود را به عطاری‌های سطح شهر ارائه دهند.

وی، با بیان اینکه نظارت در زمینه مشکل دارد، تصریح کرد: ستاد بر اساس پروتکل ابلاغی از مسئولان دستگاه‌های مربوطه برنامه می‌خواهد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، افزود: در حال حاضر بسیاری از کمپ‌ها با کمبود روانشناس و پزشک مواجه هستند و از این موضوع هم نباید غافل شد که معتادان بهتر است به صورت اختیاری به کمپ‌های ترک اعتیاد مراجعه کنند نه اجباری.

بیرانوند، گفت: ۸۰ درصد معتادان می‌خواهند ترک کنند ولی وضعیت مالی آنها مناسب نیست و برخی از معتادان متجاهر بین ۱۷ تا ۶۴ سال سن در کمپ‌ها پذیرفته می‌شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، گفت: دولت در رویکرد مبارزه همه جانبه با مواد مخدر به سازمان‌های مردم نهاد متکی است و دستگاه‌های دولتی نباید سازمان‌های مردم نهاد را رقیب خود ببینند.

فعالیت کمپ‌های غیر مجاز ترک اعتیاد در بروجرد

شهرام ممدوحی مسئول بیماری‌های واگیردار و غیر واگیر شبکه بهداشت بروجرد نیز در این جلسه، اظهار داشت: در حال حاضر مشکل اساسی تأمین پزشک برای کمپ‌های ترک اعتیاد با توجه به در آمد کمپ‌ها است که البته می‌توان آن را حل کرد.

وی با بیان اینکه البته این مسئله باید چکش کاری شود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم، ادامه داد: با توجه به اعتبارات اندک در سطح کشور قدرت خرید کاهش پیدا کرده است و انتظار می‌رود برای مراکز درمان اعتبارات تخصیص یافته به روز شود.

کرم رضا پیردایه رئیس اداره بهزیستی بروجرد نیز در این جلسه، گفت: در حال حاضر ۹ کمپ مجاز در بروجرد دنبال گرفتن مجوز موافقت اصولی برای جذب پزشک هستند.

وی، تصریح کرد: هم اکنون ۳ کمپ غیر مجاز در بروجرد فعالیت می‌کنند که درخواست می‌کنیم این کمپ‌ها هر چه سریع‌تر با دستور دادستان پلمپ شوند.

کمپ‌های ترک اعتیاد غیرمجاز پلمپ می‌شوند

مهدی رضاپور معاون دادستان بروجرد نیز در این جلسه، اظهار داشت: مشکل عمده شهرستان در حوزه مواد مخدر وجود دو محله «قاآنی» و «ابراهیم آباد» بروجرد به عنوان محلات پرخطر از حیث وجودی مواد مخدر و فروش آن است که تعدادی از افراد قاچاقچی در این دو محله شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی، تصریح کرد: مشکل بارز دیگر در بروجرد کمبود کمپ‌های ترک اعتیاد در سطح شهرستان و عدم بضاعت مالی خانواده‌های معتادان است.

وی، افزود: حدود ۸۰ درصد افرادی که به دادگاه مراجعه می‌کنند مشکل مالی دارند و انتظار داریم تلاش شود کمپ‌های ترک اعتیاد رایگان برای این قشر از خانواده‌ها ایجاد شود.

معاون دادستان بروجرد، بیان داشت: بیشتر افرادی که در کمپ‌ها ترک می‌کنند دوباره بعد از مدت کوتاهی با مصرف مواد مخدر صنعتی به اعتیاد روی می‌آورند و برای عدم برگشت این افراد به اعتیاد مجدد هم باید برنامه‌های لازم اجرا شود.

معاون دادستان بروجرد تاکید کرد: باید هر چه زودتر کمپ‌های غیر مجاز شناسایی و معرفی شوند تا دادستان نسبت به پلمپ آنها اقدام کند.

ضرورت شناسایی کمپ‌های ترک اعتیاد غیر مجاز

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در ادامه این جلسه، اظهار داشت: باید با مشکلات موجود در شهرستان بروجرد با قاطعیت برخوردی قانونی انجام شود.

وی، بیان داشت: همه باید بدانیم اگر قانون رعایت شود مشکلات نیز کاهش پیدا می‌کند و اگر همه مسئولین به وظایف قانونی خود واقف باشند راه حل برون رفت از مشکلات به راحتی مشخص می‌شود.

فرماندار بروجرد، تاکید کرد: مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز باید بلافاصله شناسایی شوند و اگر غیرقانونی فعالیت می‌کنند بدون وقفه پلمپ شوند.