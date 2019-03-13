به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، آغاز سال ۱۳۹۸ با سالروز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر مقارن شده است و صدا و سیمای مرکز زنجان تدارک و برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای مخاطبان خود انجام داده است تا بتواند با دست پر مهمان سفره‌های هفت‌سین بینندگان و شنوندگان خود بوده و لحظات شاد و مفرحی را برای مخاطبان خود فراهم کند.

شبکه استانی سیما برای تحویل سال نو ویژه برنامه‌ای با عنوان گولوش (لبخند) را تدارک دیده است. این ویژه‌برنامه از ساعت ۲۳ روز ۲۹ اسفند تا دقایقی پس از لحظه تحویل سال با بینندگان همراه خواهد بود و سعی شده است تا با آیتم‌های متنوعی از جمله گزارش عیدانه، بیان آداب و رسوم و سنن نوروزی مردم استان، معرفی اماکن مذهبی وگردشگری، اجرای زنده موسیقی‌های سنتی و پاپ، نمایش طنز و ده‌ها آیتم متنوع همراه بینندگان خواهد بود.

شبکه اشراق با ویژه‌برنامه گولوش (لبخند) در طول ایام نوروز نیز هر شب مهمان خانه‌های گرم هم‌استانی‌ها خواهد بود. این برنامه هر شب از ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۷۰ دقیقه تا پایان تعطیلات نوروزی به صورت زنده پخش خواهد شد.

سیما برای کودکان و خردسالان نیز در ایام نوروز ویژه‌برنامه شاد و مفرحی تدارک دیده است. ویژه‌برنامه شهر قشنگ عنوان این برنامه است که با آیتم‌های شاد و متنوع در محلی جدید تولید شده و در حال تولید است و قرار است در ایام نوروز از شبکه اشراق پخش شود.

معاونت سیما همچنین برنامه‌های متعددی را در قالب‌های مختلف همچون مستند، داستانی، تفریحی و سرگرمی و … برای ایام نوروز تدارک دیده و تولید کرده است که از آن جمله می‌توان به ایونلار، اسب، شیلاندر، گنبد نیلگون، قلعه بهستان و چورک، مستندهای حیات‌وحش استان، عیددیدنی با ورزش، دوربین زنده بازار زنجان و… اشاره کرد.

پخش سیما نیز با تأمین برنامه‌های مختلف تلاش دارد نظر بینندگان خود را جلب کند. فیلم‌های سینمایی مثل مشت آهنین، آخرین فرمانروا و از چاندی چوک به چین و …، مجموعه‌های تلویزیونی مانند قرعه، هفت‌سنگ، آخرین مهلت، سوین و شاید برای شما اتفاق بیافتد و…، فیلم‌های سینمایی ایرانی مانند سین دهم، آسمان مال من است، همه بریم خواستگاری و مهمان بابا فیلم‌های دوبله شده به زبان آذری و دهها برنامه متنوع دیگر، از جمله برنامه‌های تأمینی برای ایام نوروز در شبکه اشراق است.

رادیوی استانی نیز برای ایام نوروز برنامه‌های خوبی را تهیه، تولید و تأمین کرده است. ویژه‌برنامه رادیو برای لحظه تحویل سال، بایراملیق (عیدی) نام دارد. مدت زمان این برنامه ۱۸۰ دقیقه خواهد بود و شامل آیتم‌هایی چون ارتباط با مشهد مقدس، قم و جمکران، ارتباط با امامزاده سید ابراهیم (ع) و آرامش بهاری، گزارش از بیمارستان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان عمومی در لحظه تحویل سال، گزارش از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، نمایش‌های طنز، آیتم عید نوروز در جبهه‌ها، سرود و موسیقی و … خواهد بود.

دیگر برنامه صدا برای این ایام «نازلی بهار» نام دارد که هر روز در دو نوبت از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۷ تا ۱۹:۳۰ به صورت زنده برای مخاطبان پخش خواهد شد. معرفی جاذبه‌های گردشگری استان، ارتباط با مسئولان ستاد سفرهای نوروزی، اعلام وضعیت راه‌های مواصلاتی، ارتباط با گزارشگران آزاد شهرهای استان، معرفی فرهنگ بومی و آداب و رسوم نوروزی مناطق مختلف، اجرای زنده موسیقی، ارتباط با سایر مراکز استانی و شبکه‌های سراسری و … از دیگر آیتم‌های این برنامه است.

واحد اطلاعات و اخبار مرکز هم با تولید و پخش گزارش‌های مختلف ویژه عنوان سال، گزارش خبری با موضوع معرفی اماکن تاریخی، مذهبی و گردشگری استان، گزارش از طرح آرامش بهاری از بقا متبرکه و ارتباط زنده با شبکه بین‌المللی خبر، همچنین بسته خبری ضرورت‌های سفر، همراه مخاطبان و مسافران نوروزی خواهد بود.

معاونت فضای مجازی مرکز هم با تولید برنامه‌هایی مانند هشدار به خانواده در مراسم چهارشنبه آخر سال، اینفوگرافیک مراسم نوروز در زنجان، تولید آیتم ویژه بناهای تاریخی استان، باز تدوین و تلخیص بازی‌های محلی زنجان و پوسترهای نوروز در زنجان همراه با فعالان فضای مجازی به استقبال نوروز می‌رود.