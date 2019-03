به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، مستند ایتالیایی «نیلوفرهای آبی مونه-جادوی آب و نور» (Water Lilies of Monet-The magic of water and light) به کارگردانی جوانی ترویلو (Giovanni Troilo) در بخش «مستند زیر ذره بین» سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می‌آید.

این مستند با تمرکز بر تابلوی بزرگ «نیلوفرهای آبی» (Water Lilies) توانسته است به زیبایی و ظرافت، جنبه‌های گوناگون از زندگی هنری اسکار-کلودمونه (oscar-claude monet) و زیبایی شناسی آثار این نقاش مشهور فرانسوی را مورد تحلیل قرار دهد.

کلودمونه (۱۸۴۰-۱۹۲۶) از بنیانگذاران اصلی سبک امپرسیونیسم و خالق مجموعه «نیلوفرهای آبی» شامل حدود ۲۵۰ نقاشی رنگ روغن است. مشهورترین نقاشی از این مجموعه را می‌توان «برکه نیلوفرهای آبی» دانست که در ژوئن ۲۰۰۸ میلادی در حراجی کریستی در لندن به قیمتی حدود ۸۰ میلیون دلار فروخته شد.

«مستند زیر ذره بین» یکی از بخش‌های جشنواره جهانی فیلم فجر است که در چند سال اخیر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. این بخش در دوره گذشته با نمایش هشت مستند توانست توجه منتقدان را به خود جلب کند.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.