۱۳۰ هزار تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجتبی پیری اظهار داشت: ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در جنوب سیستان و بلوچستان و به دلیل همجواری با آب و هوای مدیترانه ای امسال ۲۰۰ هکتار به سطح باغات موز استان سیستان و بلوچستان افزوده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سالانه از سطح ۹ هزار هکتار از باغات میوه‌های گرمسیری استان ۱۶۰ هزار تن انواع محصول برداشت می‌شود که موز بیشترین تولیدات این بخش را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت موز در کشور را دارد.