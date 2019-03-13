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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۰۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان:

۱۳۰ هزار تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد

۱۳۰ هزار تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد

زاهدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۰ هزار تن موز امسال از سطح باغات شهرستان های چابهار، کنارک و سرباز برداشت و روانه بازار مصرف داخل کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجتبی پیری اظهار داشت: ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در جنوب سیستان و بلوچستان و به دلیل همجواری با آب و هوای مدیترانه ای امسال ۲۰۰ هکتار به سطح باغات موز استان سیستان و بلوچستان افزوده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سالانه از سطح ۹ هزار هکتار از باغات میوه‌های گرمسیری استان ۱۶۰ هزار تن انواع محصول برداشت می‌شود که موز بیشترین تولیدات این بخش را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت موز در کشور را دارد.

کد مطلب 4567578

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