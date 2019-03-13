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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

بیانیه پایانی اجلاس خبرگان رهبری:

پیوستن ایران به «پالرمو» خطای استراتژیک محسوب می‌شود

پیوستن ایران به «پالرمو» خطای استراتژیک محسوب می‌شود

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ پایانی خود تاکید کرد: پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی مانند «پالرمو»، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۲۱و۲۲ اسفند ماه برگزار شد، خبرگان در پایان این اجلاسیه، با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک حلول ماه پربرکت رجب و قدردانی از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به نکاتی پیرامون مسائل سیاسی روز اشاره کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱. انقلاب اسلامی، پس از چهل سال بالندگی و سرافرازی وارد «دوّمین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است» و الگوی موفق مردم سالاری دینی، عدالت خواهی و «ایستادگی روزافزون در برابر زورگویان و مستکبران جهان» را ارائه داده است. از این رو، بر تلاش همگان به ویژه نخبگانِ جوان و مؤمنِ انقلابی برای تحقق هر چه بیشتر گفتمان تمدنیِ انقلاب اسلامی و سایر موارد مذکور در بیانیه مهم و راهبردی رهبری در گام دوم انقلاب تاکید می‌شود و لازم است این بیانیه به عنوان یک سند بالادستی نظام اسلامی مورد توجه عملی قرار گیرد و برنامه‌های لازم برای عملیاتی ساختن آن تدبیر شود.

۲. کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم توطئه‌های گسترده دشمنان، بسیار درخشان، با برکت، امید بخش و موفق می‌باشد. اینک در گام دوم انقلاب نیز باید با اتکا به خداوند و نگاه خوش بینانه نسبت به آینده با عزم جهادی برگرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل «ما می توانیم» با میدان داری جوانان مؤمن و باانگیزه، عنصر اراده ملّی را جان مایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی قرار دهیم.

۳. لازم است تمام مسئولان امر و آحاد مردم به نقش بسیار مؤثر معنویت و اخلاق و سبک زندگی اسلامی در پیشرفت همه جانبه جامعه توجه کنند و برای مقابله با تلاش دشمن جهت ترویج فساد و تنزّل فرهنگ دینی و آسیب‌های اجتماعی اهتمام جدّی مبذول نمایند.

۴. مجلس خبرگان رهبری، با قدردانی از تلاش‌های آیت الله آملی لاریجانی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه به ویژه مبارزه با مفسدان و اخلالگران دانه درشت اقتصادی در ماه‌های اخیر، ضمن تبریک به آیت الله رئیسی مسؤول جدید این قوه از ایشان می‌خواهد با تکیه بر تجارب چهل سال گذشته و اهتمام ویژه به توصیه‌های هشت گانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان، تلاش کنند دستگاه عدالت با نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، و صلابت و قاطعیت بیشتر دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، آغاز کند تا زمینه تحقق عدالت فراگیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فساد در اشکال گوناگون آن بیش از پیش فراهم گردد.

۵. هم اکنون در اقتصاد ایران مشکلاتی وجود دارد که با تقویت نگاه به درون، مدیریت جهادی و خودباوری، همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. بدون داشتن رویکرد برون‌گرایی، می‌توانیم آنها را حل کنیم و با مدیریت صحیحِ نظام توزیع و نظارت و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی متوسط و خُرد، تقویت بخش تعاون و مهم‌تر از همه فعال سازی دیپلماسی اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان، باید کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر نموده و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ارتقاء بخشیم.

۶. پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین المللی مانند «پالرمو»، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود، مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و تهدید زدایی در عرصه تعامل بین المللی، از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی با همپیمانان خود دقت لازم را مبذول دارند و مراقب توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

۷. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تأکید بر حفظ وحدت امت اسلامی و پرهیز از هرگونه اختلاف و تاکید بر فرهنگ نفرت از استکبار و لزوم حمایت از مقاومت، تصریح می‌کند: مسأله قدس شریف همچنان مسأله اول جهان اسلام است و توطئه‌ها و جنگ آفرینی آمریکای جنایتکار در کشورهای مسلمان عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بحرین و لبنان را محکوم کرده بر تحکیم روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق و سایر همسایگان تاکید می‌کنیم.

در خاتمه با تبریک میلاد مولی المتقین حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عید مبعث و تبریک سال نو و آرزوی بهره مندی همگان از مواهب ماه رجب و ایام اعتکاف از همه برادران و خواهران دینی به ویژه کسانی که از نظر مالی از تمکن برخوردارند می‌خواهیم با توجه به تنگناهای معیشتی و اقتصادی، ضمن صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاشهای زائد، امسال به طور ویژه به اصل مواسات اسلامی توجه کنند و خصوصاً از خانواده‌های نیازمند حمایت نموده تا آنان نیز از شادی اعیاد رجب و نوروز، بهره مند شده و همه ایرانیان سالی توأم با معنویت و اخلاق را آغاز نمایند ان شاء الله.

درود و سلام الهی برروح بلند حضرت امام بنیان گذار جمهوری اسلامی و تمامی شهیدان راه حق و آزادی و مدافعان حرم و شهدای اخیر خاش زاهدان و یاد و خاطره فقیهان بزرگوار آیت الله شاهرودی و آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی را گرامی می‌داریم و توفیقات همگان و سربلندی و پیروزی اسلام و مسلمانان و ملت شریفمان را از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنیم.

«ولینصرن الله من ینصره ان الله لقویٌ عزیز»

والسلام علیکم و رحمةالله مجلس خبرگان رهبری

کد مطلب 4567652

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