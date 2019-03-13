به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۲۱و۲۲ اسفند ماه برگزار شد، خبرگان در پایان این اجلاسیه، با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک حلول ماه پربرکت رجب و قدردانی از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به نکاتی پیرامون مسائل سیاسی روز اشاره کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱. انقلاب اسلامی، پس از چهل سال بالندگی و سرافرازی وارد «دوّمین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است» و الگوی موفق مردم سالاری دینی، عدالت خواهی و «ایستادگی روزافزون در برابر زورگویان و مستکبران جهان» را ارائه داده است. از این رو، بر تلاش همگان به ویژه نخبگانِ جوان و مؤمنِ انقلابی برای تحقق هر چه بیشتر گفتمان تمدنیِ انقلاب اسلامی و سایر موارد مذکور در بیانیه مهم و راهبردی رهبری در گام دوم انقلاب تاکید می‌شود و لازم است این بیانیه به عنوان یک سند بالادستی نظام اسلامی مورد توجه عملی قرار گیرد و برنامه‌های لازم برای عملیاتی ساختن آن تدبیر شود.

۲. کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم توطئه‌های گسترده دشمنان، بسیار درخشان، با برکت، امید بخش و موفق می‌باشد. اینک در گام دوم انقلاب نیز باید با اتکا به خداوند و نگاه خوش بینانه نسبت به آینده با عزم جهادی برگرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل «ما می توانیم» با میدان داری جوانان مؤمن و باانگیزه، عنصر اراده ملّی را جان مایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی قرار دهیم.

۳. لازم است تمام مسئولان امر و آحاد مردم به نقش بسیار مؤثر معنویت و اخلاق و سبک زندگی اسلامی در پیشرفت همه جانبه جامعه توجه کنند و برای مقابله با تلاش دشمن جهت ترویج فساد و تنزّل فرهنگ دینی و آسیب‌های اجتماعی اهتمام جدّی مبذول نمایند.

۴. مجلس خبرگان رهبری، با قدردانی از تلاش‌های آیت الله آملی لاریجانی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه به ویژه مبارزه با مفسدان و اخلالگران دانه درشت اقتصادی در ماه‌های اخیر، ضمن تبریک به آیت الله رئیسی مسؤول جدید این قوه از ایشان می‌خواهد با تکیه بر تجارب چهل سال گذشته و اهتمام ویژه به توصیه‌های هشت گانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ایشان، تلاش کنند دستگاه عدالت با نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، و صلابت و قاطعیت بیشتر دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، آغاز کند تا زمینه تحقق عدالت فراگیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فساد در اشکال گوناگون آن بیش از پیش فراهم گردد.

۵. هم اکنون در اقتصاد ایران مشکلاتی وجود دارد که با تقویت نگاه به درون، مدیریت جهادی و خودباوری، همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. بدون داشتن رویکرد برون‌گرایی، می‌توانیم آنها را حل کنیم و با مدیریت صحیحِ نظام توزیع و نظارت و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی متوسط و خُرد، تقویت بخش تعاون و مهم‌تر از همه فعال سازی دیپلماسی اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان، باید کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر نموده و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ارتقاء بخشیم.

۶. پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین المللی مانند «پالرمو»، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود، مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و تهدید زدایی در عرصه تعامل بین المللی، از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی با همپیمانان خود دقت لازم را مبذول دارند و مراقب توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

۷. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تأکید بر حفظ وحدت امت اسلامی و پرهیز از هرگونه اختلاف و تاکید بر فرهنگ نفرت از استکبار و لزوم حمایت از مقاومت، تصریح می‌کند: مسأله قدس شریف همچنان مسأله اول جهان اسلام است و توطئه‌ها و جنگ آفرینی آمریکای جنایتکار در کشورهای مسلمان عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بحرین و لبنان را محکوم کرده بر تحکیم روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق و سایر همسایگان تاکید می‌کنیم.

در خاتمه با تبریک میلاد مولی المتقین حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عید مبعث و تبریک سال نو و آرزوی بهره مندی همگان از مواهب ماه رجب و ایام اعتکاف از همه برادران و خواهران دینی به ویژه کسانی که از نظر مالی از تمکن برخوردارند می‌خواهیم با توجه به تنگناهای معیشتی و اقتصادی، ضمن صرفه جویی و پرهیز از ریخت و پاشهای زائد، امسال به طور ویژه به اصل مواسات اسلامی توجه کنند و خصوصاً از خانواده‌های نیازمند حمایت نموده تا آنان نیز از شادی اعیاد رجب و نوروز، بهره مند شده و همه ایرانیان سالی توأم با معنویت و اخلاق را آغاز نمایند ان شاء الله.

درود و سلام الهی برروح بلند حضرت امام بنیان گذار جمهوری اسلامی و تمامی شهیدان راه حق و آزادی و مدافعان حرم و شهدای اخیر خاش زاهدان و یاد و خاطره فقیهان بزرگوار آیت الله شاهرودی و آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی را گرامی می‌داریم و توفیقات همگان و سربلندی و پیروزی اسلام و مسلمانان و ملت شریفمان را از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنیم.

«ولینصرن الله من ینصره ان الله لقویٌ عزیز»

والسلام علیکم و رحمةالله مجلس خبرگان رهبری