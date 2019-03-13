شبهه زدایی از جمله فعالیت های اصلی روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی عصر امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با اشاره به ۴۰ سالگی نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بهره مندی از نعمت ولایت فقیه عنایت الهی بی نظیری است که از سوی خدا عطا شده و همه باید چنین نعمت‌های الهی را به‌ویژه از جنس معنوی قدردان باشیم.

وی با اشاره به تفاوت نعمت سلامتی، امنیت و بینایی با نعمت هدایت و ولایت افزود: توفیق شکر نعمت نیز خود یکی از نعمت‌های بزرگی است که نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم؛ همانطور که یکی از صفات خداوند قدرشناسی در برابر نعمت‌ها و بی تفاوت نبودن است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به هوشیاری و کمال طلبی به عنوان ویژگی‌های مؤمنان تصریح کرد: تجلی هوشیاری مؤمن پیدا کردن راه تعالی و رسیدن به کمال در هر شرایطی است.

حجت الاسلام حاج صادقی با بیان اینکه دوران جنگ سخت با جهاد اصغر تعالی پیدا می‌کند، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس جبهه‌ها فقط صحنه پاسداری از انقلاب نبود بلکه صحنه تعالی انسان‌ها بود؛ در دانشگاه جبهه فیزیک و علم پزشکی تدریس نمی‌کردند بلکه معارف آموزش داده می‌شد.

وی با اشاره به اینکه دوران تهاجم فرهنگی برای مؤمنان هوشیار با جهاد کبیر تعالی پیدا می‌کند، گفت: دشمنان قصد تحمیل افکار خود را دارند ولی مؤمنان هوشیار با ورود به میدان تهاجم فرهنگی دشمن اقدامات لازم را انجام و مراحل سعادت را یکی پس از دیگری سپری می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به پیروزی انسان‌ها از طریق جهاد با خود عنوان کرد: اگر انسان در برابر منیت های خود پیروز شود دیگر هیچ قدرتی توان شکست او را ندارد؛ یکی از فلسفه‌های دگرگونی زمان و ایجاد فتنه و جنگ‌های مختلف آشکار شدن جوهره انسان‌ها است تا با غربال آنها بدانیم هر کدام در کدام صف ایستاده‌اند.

حجت الاسلام حاج صادقی اضافه کرد: فلسفه این حوادث برای آشکار شدن ایمان صادق است تا بدانیم چه کسانی اهل ایمان صادقی و چه کسانی هم اهل شعار دادن هستند؛ به عنوان نمونه ولایتمداری و در رکاب امام حسین (ع) بودن بسیاری افراد در دفاع مقدس و فتنه ۸۸ مشخص شد.

وی با اشاره به تمام نشدنی بودن فتنه‌ها و ادامه داشتن برخی سختی‌ها گفت: در این طوفان حوادث افراد باید بدانند چگونه از صراط مستقیم خارج نشوند و چه اقداماتی انجام دهند که فتنه آنها را از مسیر خارج نکند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه بسیاری افراد با سابقه جبهه داشتن و انقلابی‌تر بودن ولی پایان خوبی نداشتند، اضافه کرد: توفیقات گذشته مؤمن هرگز نباید او را نسبت به آینده مغرور کند؛ هر مؤمنی باید بداند که برای ایمان صادق داشتن چه مراقبت‌هایی انجام دهد تا از طوفان حوادث در امان بمانند.

حجت الاسلام حاج صادقی با اشاره به اینکه قرآن ایمان صادقانه را همراه با استقامت فکری در اندیشه و باور و همچنین استقامت در عمل می‌داند، ادامه داد: لغزش بسیاری افراد در حقیقت لغزش در باورها و عمل آنها است؛ مثلاً برخی‌ها گفتند اشتباهاً از دیوار سفارت بالا رفتیم اما امام آن را ادامه داد، بنابراین یکی از ابعاد پاسداری و سنگرنشینی این هست که نگذاریم دشمن مردم و جوانان را در اندیشه متزلزل کند.

وی با اشاره به اینکه دشمن برای تصرف مغزها تلاش و آنها را نسبت به هویت حاکمیت دینی گرفتار شبهه کند، گفت: شبهه زدایی از جمله فعالیت‌های روحانیت است، آنها باید آنچنان مبانی فکری را تحکیم کنند که هیچ شبهه‌ای ایجاد نشود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران باید قدرت استقامت فکری را در جوانان تقویت کنند، ادامه داد: دشمن امروز می‌خواهد عده‌ای را در صحنه اندیشه بلغزاند، بنابراین با علی ماندن هزینه دارد.

حجت الاسلام حاج صادقی در پایان گفت: این روزها مردم به جای مسافرت در کاروان‌های راهیان نور به خوزستان سفر می‌کنند و این فرهنگ بزرگی است.